Зеленский с командой встретился с Макроном
Кандидат в президенты Владимир Зеленский встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Соответствующее видео обнародовали в группе "Команда Зеленского" в Facebook.
"Владимир Зеленский встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Лидер Французской Республики принял кандидата в президенты Украины в своей резиденции – Елисейском дворце в Париже", - сказано в сообщении.
Вместе с Зеленским во встрече приняли участие экс-министр финансов Александр Данилюк, бывший член НАПК Руслан Рябошапка и руководитель избирательного штаба Зеленского Иван Баканов.
Читайте также: Повлияют ли дебаты Зеленского и Порошенко на результаты второго тура президентских выборов
Напомним:
- Президент Петр Порошенко заявил, что все, кто слушал его телефонный разговор с оппонентом на президентских выборах шоуменом Владимиром Зеленским, сделали свой вывод и дали соответствующую оценку.
- 11 апреля в эфире телеканала олигарха Игоря Коломойского "1+1" кандидат в президенты Владимир Зеленский бросил трубку во время первой публичной разговора с действующим президентом и кандидатом на этот пост Петром Порошенко.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua