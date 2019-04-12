Зеленский с командой встретился с Макроном

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Пятница, 12 апреля 2019, 17:31

Кандидат в президенты Владимир Зеленский встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Соответствующее видео обнародовали в группе "Команда Зеленского" в Facebook.

"Владимир Зеленский встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Лидер Французской Республики принял кандидата в президенты Украины в своей резиденции – Елисейском дворце в Париже", - сказано в сообщении.

Вместе с Зеленским во встрече приняли участие экс-министр финансов Александр Данилюк, бывший член НАПК Руслан Рябошапка и руководитель избирательного штаба Зеленского Иван Баканов.

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Напомним:

  • Президент Петр Порошенко заявил, что все, кто слушал его телефонный разговор с оппонентом на президентских выборах шоуменом Владимиром Зеленским, сделали свой вывод и дали соответствующую оценку.
  • 11 апреля в эфире телеканала олигарха Игоря Коломойского "1+1" кандидат в президенты Владимир Зеленский бросил трубку во время первой публичной разговора с действующим президентом и кандидатом на этот пост Петром Порошенко.

Украинская правда

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Темы: Франция Зеленский выборы президента 2019


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