Зеленский с командой встретился с Макроном

Кандидат в президенты Владимир Зеленский встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Соответствующее видео обнародовали в группе "Команда Зеленского" в Facebook.

"Владимир Зеленский встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Лидер Французской Республики принял кандидата в президенты Украины в своей резиденции – Елисейском дворце в Париже", - сказано в сообщении.

Вместе с Зеленским во встрече приняли участие экс-министр финансов Александр Данилюк, бывший член НАПК Руслан Рябошапка и руководитель избирательного штаба Зеленского Иван Баканов.

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Напомним: