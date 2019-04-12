Ради смены места голосования избиратели в Киеве выстаивают длинные очереди

Желающие изменить место голосования на второй тур выборов президента кое-где сталкиваются с необходимостью выстоять длинную очередь и уже сомневаются, пойдут ли на участки 21 апреля.

По крайней мере, с такой проблемой сталкиваются люди, которые проживают в Киеве, а зарегистрированы в других населенных пунктах

На смену места голосования остается фактически три дня, а райгосадминистрации не справляются с потоком избирателей, даже если работают после завершения рабочего дня.

Очевидно, сказывается то, что времени на смену места голосования выделено в целом меньше, чем было перед первым туром, а закон не дает возможности изменить место голосования сразу на два тура, если есть такое желание.

По данным Государственного реестра избирателей, по состоянию на 12 апреля временно изменили место голосования 156 618 человек. В первом туре таких было вдвое больше: 315 725 человек. Всего 31 марта проголосовали 18 893 864 человек, еще 224 600 бюллетеней признаны недействительными (явка составила 63,52%).

Люди жалуются в соцсетях на очереди за сменой места регистрации. Избиратели составляют списки, записываются с раннего утра – но и это не гарантирует, что в течение дня они пройдут необходимую процедуру.

Например, очереди в Печерской райгосадминистрации 11 апреля были такими длинными, что журналист "Украинской правды" решила поехать в другой район.

Печерская РГА, 11 апреля УП

Прохождение соответствующих процедур в Днепровской РГА заняло у нее 1,5-2 часа. Некоторым там удавалось сделать это быстрее.

12 апреля корреспондент "Украинской правды" заглянул в ту же Печерскую РГА: в 16:20 список желающих проголосовать в этом районе насчитывал более 600 человек. Избиратель, который записался под номером 450, рассказал, что за все время его пребывания там прошло чуть более 300 человек.

На Позняках мужчина, который пришел в РГА в 8:50, получил удостоверение избирателя об изменении места голосования аж в 16 часов.

В Деснянском районе тоже очереди из-за недостаточного количества работников.

В Подольском районе избиратели тоже выжидают в очередях часами.

Хотя есть позитивный опыт жителей Оболони: там некоторым повезло оформить смену места голосования за 10-20 минут.

Но порой за день для смены места голосования записываются сотни человек – и не у всех хватает терпения.

А за "открепительными" можно будет прийти с 16 апреля.

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Напомним: