Впливовий соратник Зеленського обізвав журналістів-розслідувачів

Радник-юрист у штабі кандидата Володимира Зеленського Андрій Богдан обізвав журналістів-розслідувачів.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала авторка програми "Схеми" Наталія Седлецька.

"Це - Андрій Богдан, наразі найближчий радник Зеленського з юридичних питань, та очевидно комунікатор з Коломойським (до грудня вони літали до олігарха разом, тепер літає тільки Богдан). Циркулюють навіть чутки, що для нього готують місце голови Адміністрації президента, але можливо це лише плід фантазії конкурентів", - написала вона.

Співрозмовники УП також називають Богдана дуже впливовою фігурою у штабі Зеленського.

"Вчора ми розповіли, що починаючи з 2014 року Андрія Богдана тричі фіксували в аеропорту Внуково (Москва). Перед ефіром ми запитали у нього - коли саме він літав та що там робив? Він заперечив, що після анексії був у Росії. Але це неправда - бо як мінімум одна дата нам відома - це 15 травня 2014 року. Зрозумівши, що він щось приховує - ми вирішили опублікувати цю інформацію. Передавши йому, що ми готові отримати більш розширений коментар, якщо він таки захоче надати всі дати та причини своїх візитів в РФ", - написала Седлецька.

Вона заявила, що натомість соратник Зеленського опублікував пост, в якому назвав журналістів Радіо Свобода - "журна.люхами".

Наразі у пості Богдана немає цієї фрази, проте в історії змін збереглося старе повідомлення юриста.

У ньому Богдан стверджує, що "багато часу провів на фронті, в тому числі в самих гарячих точках".

"Внесений в чорний лист в Росії. В Росію і Білорусію не можу заїхати навіть якби хотів)))вся ця інформація у мене на сторінці в ФБ, но кого це цікавить коли треба відпрацьовувати... Тільки слово боти треба поміняти на журна.люхи", - написав він.

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