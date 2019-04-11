"Схеми": За пару років Зеленський 13 разів літав до міст, де живе Коломойський

Протягом двох останніх років шоумен і кандидат у президенти Володимир Зеленський одинадцять разів літав до Женеви, коли там мешкав олігарх Ігор Коломойський, а після його переїзду в Ізраїль влітку 2018-го, Зеленський ще двічі злітав до Тель-Авіва.

Про це повідомляють "Схеми".

Журналісти зазначають, що у кожній другій поїздці кандидата у президенти супроводжував юрист олігарха Андрій Богдан, який згодом став головним юридичним радником кампанії Зеленського на виборах президента.

"Так, у Женеву Зеленський літав у лютому, квітні, листопаді та грудні 2017-го року, а потім в січні, в лютому (двічі), в березні, в квітні (двічі) та у червні 2018 року. У п’яти з цих поїздок Андрій Богдан летів разом з ним", - розповідають у "Схемах".

Наприкінці літа 2018 року Коломойський переїхав і Ізраїль. Після цього Зеленський двічі літав у Тель-Авів у супроводі Андрія Богдана – у листопаді та грудні 2018-го року. Під час грудневої поїздки до них долучився голова партії "Слуга Народу" Іван Баканов.

Також журналісти зазначають, що Зеленський протягом цього часу неодноразово літав на приватних літаках разом з бізнес-партнерами олігарха – Геннадієм Боголюбовим, братами Ігорем та Григорієм Суркісами, Тімуром Міндічем.

Коломойський у телефонному коментарі "Схемам" спершу повідомив, що Зеленський справді літав до нього на день народження в Женеву у лютому 2018 року. На уточнення, чи тоді це була їхня остання зустріч, олігарх додав:

"По-моєму, так. Ви коли починаєте, ставите запитання, як слідчий, так я починаю соватися. Ну, може, десь і перетнувся, але чорт його знає. Ну так цілеспрямованих зустрічей якихось немає. Ну тим паче, ми ж розуміли, що вже почалася політична історія, тому всі ці зв'язки, що його компрометують, нам не потрібні", – заявив олігарх.

Андрій Богдан відмовився говорити про причини відвідування Женеви і Тель-Авіва у компанії Зеленського, посилаючись на те, що це "його приватне життя".

Також "Схемам" не вдалося отримати пояснення Зеленського про причини частих перельотів у Тель-Авів та Женеву з юристом олігарха.

Журналісти зазначили, що кандидат у президенти не відповідав на їхні дзвінки, а штаб Зеленського залишив без відповіді запит з проханням про коментар.

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