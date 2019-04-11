"Схеми": За пару років Зеленський 13 разів літав до міст, де живе Коломойський

10329 переглядів 10329 переглядів
Четвер, 11 квітня 2019, 22:38

Протягом двох останніх років шоумен і кандидат у президенти Володимир Зеленський одинадцять разів літав до Женеви, коли там мешкав олігарх Ігор Коломойський, а після його переїзду в Ізраїль влітку 2018-го, Зеленський ще двічі злітав до Тель-Авіва.

Про це повідомляють "Схеми".

Журналісти зазначають, що у кожній другій поїздці кандидата у президенти супроводжував юрист олігарха Андрій Богдан, який згодом став головним юридичним радником кампанії Зеленського на виборах президента.

"Так, у Женеву Зеленський літав у лютому, квітні, листопаді та грудні 2017-го року, а потім в січні, в лютому (двічі), в березні, в квітні (двічі) та у червні 2018 року. У п’яти з цих поїздок Андрій Богдан летів разом з ним", - розповідають у "Схемах".

 

Наприкінці літа 2018 року Коломойський переїхав і Ізраїль. Після цього Зеленський двічі літав у Тель-Авів у супроводі Андрія Богдана – у листопаді та грудні 2018-го року. Під час грудневої поїздки до них долучився голова партії "Слуга Народу" Іван Баканов.

 

Також журналісти зазначають, що Зеленський протягом цього часу неодноразово літав на приватних літаках разом з бізнес-партнерами олігарха – Геннадієм Боголюбовим, братами Ігорем та Григорієм Суркісами, Тімуром Міндічем.

Коломойський у телефонному коментарі "Схемам" спершу повідомив, що Зеленський справді літав до нього на день народження в Женеву у лютому 2018 року. На уточнення, чи тоді це була їхня остання зустріч, олігарх додав:

"По-моєму, так. Ви коли починаєте, ставите запитання, як слідчий, так я починаю соватися. Ну, може, десь і перетнувся, але чорт його знає. Ну так цілеспрямованих зустрічей якихось немає. Ну тим паче, ми ж розуміли, що вже почалася політична історія, тому всі ці зв'язки, що його компрометують, нам не потрібні", – заявив олігарх.

Андрій Богдан відмовився говорити про причини відвідування Женеви і Тель-Авіва у компанії Зеленського, посилаючись на те, що це "його приватне життя".

Також "Схемам" не вдалося отримати пояснення Зеленського про причини частих перельотів у Тель-Авів та Женеву з юристом олігарха.

Журналісти зазначили, що кандидат у президенти  не відповідав на їхні дзвінки, а штаб Зеленського залишив без відповіді запит з проханням про коментар.

Читайте також: Межа жарту. Як Зеленський готується до виборів

Нагадаємо:

  • Шоу Володимира Зеленського уже кілька років на каналі йде "1+1", який належить олігарху Ігорю Коломойському.
  • Зеленський заявляв, що телеканал "1+1" винен студії "Квартал 95" велику суму грошей і запевняв, що ніяких відносин у нього з Коломойським немає.
  • ЗМІ повідомляли, що шоумен і кандидат у президенти Володимир Зеленський, пересувається по місту в супроводі автівки компанії з умовної бізнес-групи "Приват" олігарха Ігоря Коломойського.
  • У БПП говорили, що автомобіль, на якому кандидат приїжджав на аналізи, належало Коломойському, а нині її власником є людина з бізнесу олігарха.
  • Президент Петро Порошенко назвав шоумена Володимира Зеленського, який виграв перший тур виборів, "маріонеткою Коломойського".
  • Представник штабу Порошенка Олег Медведєв натякав, що Зеленський користується транспортом, адвокатами, охороною Коломойського і 7 років розкручує його канал.
  • У свою чергу Зеленський запитав чинного президента Порошенка, чи є він "маріонеткою Свинарчука" чи "Свинарчук - маріонетка Порошенка".
  • Перший тур президентський виборів пройшов 31 березня, за підсумками якого до другого туру, запланованого на 21 квітня, вийшли Володимир Зеленский і Петро Порошенко.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Коломойський Зеленський вибори президента 2019 олігархи


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Порошенко: Не дозволю "1+1" шантажувати президента 10 квітня 2019, 19:39
Економічні новини 9 квітня: про боротьбу Коломойського, бетонну дорогу та мільярди від заробітчан 9 квітня 2019, 22:47
У Зеленського розповіли про співпрацю з юристом Коломойського 9 квітня 2019, 22:04
Усі новини
Головні новини
Дебати: Аласанія пояснив, у якому форматі можливий телеміст
Екс-учасник "95 Кварталу" каже, що Зеленський не вживав наркотики
Прокурор Кулик заявляє, що Порошенко покриває оточення і втручається у розслідування ГПУ
Ворог посилив вогонь на Донбасі, поранено 8 бійців – штаб ООС
Усі новини
future

Якою є нинішня молодь, як з нею спілкуватися та до чого готуватися

психологія

8 речей, які відбуваються з нами під час поцілунку

дослідження

Найкраще худнути родиною!