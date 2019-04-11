"Схеми": За пару років Зеленський 13 разів літав до міст, де живе Коломойський
Протягом двох останніх років шоумен і кандидат у президенти Володимир Зеленський одинадцять разів літав до Женеви, коли там мешкав олігарх Ігор Коломойський, а після його переїзду в Ізраїль влітку 2018-го, Зеленський ще двічі злітав до Тель-Авіва.
Про це повідомляють "Схеми".
Журналісти зазначають, що у кожній другій поїздці кандидата у президенти супроводжував юрист олігарха Андрій Богдан, який згодом став головним юридичним радником кампанії Зеленського на виборах президента.
"Так, у Женеву Зеленський літав у лютому, квітні, листопаді та грудні 2017-го року, а потім в січні, в лютому (двічі), в березні, в квітні (двічі) та у червні 2018 року. У п’яти з цих поїздок Андрій Богдан летів разом з ним", - розповідають у "Схемах".
Наприкінці літа 2018 року Коломойський переїхав і Ізраїль. Після цього Зеленський двічі літав у Тель-Авів у супроводі Андрія Богдана – у листопаді та грудні 2018-го року. Під час грудневої поїздки до них долучився голова партії "Слуга Народу" Іван Баканов.
Також журналісти зазначають, що Зеленський протягом цього часу неодноразово літав на приватних літаках разом з бізнес-партнерами олігарха – Геннадієм Боголюбовим, братами Ігорем та Григорієм Суркісами, Тімуром Міндічем.
Коломойський у телефонному коментарі "Схемам" спершу повідомив, що Зеленський справді літав до нього на день народження в Женеву у лютому 2018 року. На уточнення, чи тоді це була їхня остання зустріч, олігарх додав:
"По-моєму, так. Ви коли починаєте, ставите запитання, як слідчий, так я починаю соватися. Ну, може, десь і перетнувся, але чорт його знає. Ну так цілеспрямованих зустрічей якихось немає. Ну тим паче, ми ж розуміли, що вже почалася політична історія, тому всі ці зв'язки, що його компрометують, нам не потрібні", – заявив олігарх.
Андрій Богдан відмовився говорити про причини відвідування Женеви і Тель-Авіва у компанії Зеленського, посилаючись на те, що це "його приватне життя".
Також "Схемам" не вдалося отримати пояснення Зеленського про причини частих перельотів у Тель-Авів та Женеву з юристом олігарха.
Журналісти зазначили, що кандидат у президенти не відповідав на їхні дзвінки, а штаб Зеленського залишив без відповіді запит з проханням про коментар.
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Нагадаємо:
- Шоу Володимира Зеленського уже кілька років на каналі йде "1+1", який належить олігарху Ігорю Коломойському.
- Зеленський заявляв, що телеканал "1+1" винен студії "Квартал 95" велику суму грошей і запевняв, що ніяких відносин у нього з Коломойським немає.
- ЗМІ повідомляли, що шоумен і кандидат у президенти Володимир Зеленський, пересувається по місту в супроводі автівки компанії з умовної бізнес-групи "Приват" олігарха Ігоря Коломойського.
- У БПП говорили, що автомобіль, на якому кандидат приїжджав на аналізи, належало Коломойському, а нині її власником є людина з бізнесу олігарха.
- Президент Петро Порошенко назвав шоумена Володимира Зеленського, який виграв перший тур виборів, "маріонеткою Коломойського".
- Представник штабу Порошенка Олег Медведєв натякав, що Зеленський користується транспортом, адвокатами, охороною Коломойського і 7 років розкручує його канал.
- У свою чергу Зеленський запитав чинного президента Порошенка, чи є він "маріонеткою Свинарчука" чи "Свинарчук - маріонетка Порошенка".
- Перший тур президентський виборів пройшов 31 березня, за підсумками якого до другого туру, запланованого на 21 квітня, вийшли Володимир Зеленский і Петро Порошенко.
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