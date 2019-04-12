Влиятельный соратник Зеленского обозвал журналистов-расследователей

Советник-юрист в штабе кандидата Владимира Зеленского Андрей Богдан обозвал журналистов-расследователей.

Об этом на своей странице в Facebook написала автор программы "Схемы" Наталья Седлецкая.

"Это - Андрей Богдан, пока ближайший советник Зеленского по юридическим вопросам, и очевидно коммуникатор с Коломойским (к декабрю они летали к олигарху вместе, теперь летает только Богдан). Циркулируют даже слухи, что для него готовят место главы Администрации президента, но возможно это лишь плод фантазии конкурентов", - написала она.

Собеседники УП также называют Богдана очень влиятельной фигурой в штабе Зеленского.

"Вчера мы рассказали, что начиная с 2014 года Андрея Богдана трижды фиксировали в аэропорту Внуково (Москва). Перед эфиром мы спросили у него - когда именно он летал и что там делал? Он возразил, что после аннексии не был в России. Но это неправда - как минимум одна дата нам известна - это 15 мая 2014. Поняв, что он что-то скрывает – мы решили опубликовать эту информацию. Передав ему, что мы готовы получить более расширенный комментарий, если он все-таки захочет предоставить все даты и причины своих визитов в РФ", - написала Седлецкая.

Она заявила, что вместо этого соратник Зеленского опубликовал пост, в котором назвал журналистов "Радио Свобода" - "журна.люхамы".

Сейчас в посте Богдана нет этой фразы, однако в истории изменений сохранилось старое сообщение юриста.

В нем Богдан утверждает, что "много времени провел на фронте, в том числе в самых горячих точках".

"Внесен в черный лист в России. В Россию и Белоруссию не могу заехать даже если бы хотел))) вся эта информация у меня на странице в ФБ, но кого это интересует когда надо отрабатывать... Только слово боты надо поменять на журна.люхы", - написал он.

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Напомним: