Бойовики накрили Гнутове мінометним вогнем

Бойовики дев'ять разів порушили режим припинення вогню, жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав.

Про це повідомляє прес-центр Операції Об’єднаних сил.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики сім разів обстріляли українські опорні пункти.

Вони обстріляли їх біля Гнутового із 82 мм мінометів, тричі з станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї біля Новоселівки другої, Верхньоторецького і Чермалика.

Двічі з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу сіл Пищевик і Лебединське та Опитне із стрілецької зброї.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики двічі обстріляли позиції Об'єднаних сил – з 120 мм мінометів районі Троїцького та із 82 мм мінометів біля Зайцевого.

Зазначається, що українські військові стріляли у відповідь на обстріли бойовиків.

В ООС запевнили, що військові контролюють ситуацію на лінії розмежування.