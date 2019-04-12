Бойовики накрили Гнутове мінометним вогнем

887 переглядів
П'ятниця, 12 квітня 2019, 19:25

Бойовики дев'ять разів порушили режим припинення вогню, жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав.

Про це повідомляє прес-центр Операції Об’єднаних сил.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики сім разів обстріляли українські опорні пункти.

Вони обстріляли їх біля Гнутового із 82 мм мінометів, тричі з станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї біля Новоселівки другої, Верхньоторецького і Чермалика.

Двічі з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу сіл Пищевик і Лебединське та Опитне із стрілецької зброї.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики двічі обстріляли позиції Об'єднаних сил – з 120 мм мінометів районі Троїцького та із 82 мм мінометів біля Зайцевого.

Зазначається, що українські військові стріляли у відповідь на обстріли бойовиків.

В ООС запевнили, що військові контролюють ситуацію на лінії розмежування.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: ООС Об'єднані сили на Донбасі Донбас ОРДЛО Росія


powered by lun.ua
Матеріали за темою
ООС: Бойовики били з мінометів, БМП і ПТРК, є загиблий і поранені 12 квітня 2019, 07:20
Ворог посилив вогонь на Донбасі, поранено 8 бійців – штаб ООС 11 квітня 2019, 18:24
Трьох військових поранено на Донбасі 11 квітня 2019, 13:48
Усі новини
Головні новини
Зеленський поділився враженнями від зустрічі з Макроном
ЦВК визначила черговість виступів Порошенка і Зеленського на "Суспільному"
Порошенко і Макрон зустрілися у Єлисейському палаці
Впливовий соратник Зеленського обізвав журналістів-розслідувачів
Усі новини
здоров'я

Горішки, злаки та м'ясце при тривозі та депресії: супервітаміни для психічного здоров'я

здоров'я

Непереносимість лактози: причини і як з цим жити?

дослідження

Найкраще худнути родиною!