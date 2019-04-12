Боевики накрыли Гнутово минометным огнем

Боевики девять раз нарушили режим прекращения огня, ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал.

Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики семь раз обстреляли украинские опорные пункты.

Они обстреляли их у Гнутово из 82 мм минометов, трижды из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия у Новоселовки второй, Верхнеторецкого и Чермалыка.

Дважды из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи сел Пищевик и Лебединское и Опытное из стрелкового оружия.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики дважды обстреляли позиции Объединенных сил - из 120 мм минометов районе Троицкого и из 82 мм минометов у Зайцевого.

Отмечается, что украинские военные стреляли в ответ на обстрелы боевиков.

В ООС заверили, что военные контролируют ситуацию на линии разграничения.