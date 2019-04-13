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Війна на сході: 14 обстрілів, 1 боєць ООС загинув, 2 окупантів знищено

Субота, 13 квітня 2019, 08:23

Минулої доби збройні формування Російської Федерації 14 разів обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил, при цьому сім разів застосували заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти обстріляли позиції українських військ 11 разів:

  • двічі з мінометів калібрів 120 та 82 мм – біля населеного пункту Авдіївка;
  • двічі з мінометів калібру 82 мм, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – біля населеного пункту Опитне;
  • з мінометів калібру 82 мм – біля населеного пункту Гнутове;
  • тричі з станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – біля населених пунктів Новоселівка Друга, Верхньоторецьке, Чермалик;
  • двічі з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу села Лебединське;
  • з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу села Харчовик.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" окупанти тричі обстріляли позиції Об'єднаних сил:

  • з мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів – поблизу населеного пункту Новозванівка;
  • з мінометів калібру 120 мм – поблизу населеного пункту Троїцьке;
  • з мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – поблизу населеного пункту Зайцеве.

Загалом окупанти витратили 64 мінометні міни калібру 120 та 82 мм.

Під час обстрілів один український захисник загинув, двоє військовослужбовців отримали поранення.

Як зазначається, жоден обстріл противника не залишився без адекватної відповіді Об'єднаних сил.

За даними розвідки, 12 квітня двох окупантів було знищено, трьох – поранено. Також підрозділи Об'єднаних сил знищили бойову машину піхоти БМП-1 противника.

Станом на 7:00 13 квітня обстрілів позицій підрозділів Об'єднаних сил не зафіксовано.

"Українська правда" в Threads

Теми: ООСбойові дії
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