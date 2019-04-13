Война на востоке: 14 обстрелов, 1 боец ​​ООС погиб, 2 оккупантов уничтожено

За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, при этом семь раз применили запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты обстреляли позиции украинских войск 11 раз:

дважды из минометов калибров 120 и 82 мм - у населенного пункта Авдеевка;

дважды из минометов калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у населенного пункта Опытное;

из минометов калибра 82 мм - у населенного пункта Гнутово;

трижды из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - около населенных пунктов Новоселовка Вторая, Верхнеторецкое, Чермалык;

дважды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи села Лебединское;

из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи села Пищевик.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты трижды обстреляли позиции Объединенных сил:

из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов - вблизи населенного пункта Новозвановка;

из минометов калибра 120 мм - вблизи населенного пункта Троицкое;

из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - вблизи населенного пункта Зайцево.

В общем оккупанты потратили 64 минометные мины калибра 120 и 82 мм.

Во время обстрелов один украинский защитник погиб, двое военнослужащих получили ранения.

Как отмечается, ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил.

По данным разведки, 12 апреля двое оккупантов были уничтожены, трое - ранены. Также подразделения Объединенных сил уничтожили боевую машину пехоты БМП-1 противника.

По состоянию на 7:00 13 апреля обстрелов позиций подразделений Объединенных сил не зафиксировано.