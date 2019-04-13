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Ломаченко зламав руку у бою за чемпіонські пояси

Субота, 13 квітня 2019, 11:30

У бою з британцем Ентоні Кроллою, де Василь Ломаченко захистив чемпіонські пояси WBA та WBO у легкій вазі, український боксер зламав праву руку. 

Про це у коментарі журналістам заявив сам Ломаченко після бою, що відбувся у Лос-Анджелесі (США) на "Степлс-Арені". 

На питання, що в нього з рукою, на яку накладено тверду пов'язку, українець сказав: "Її зламано, ось тут", і показав на середину кисті. 

За словами Ломаченко, перелом стався під час останнього удару, яким він нокаутував Кроллу. 

"Завтра український чемпіон пройде обстеження у лікарні, щоб визначити тяжкість травми і терміни відновлення", - повідомили на сторінці Ломаченка у Facebook.  

Українська правда

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Теми: спорт
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