Ломаченко зламав руку у бою за чемпіонські пояси

У бою з британцем Ентоні Кроллою, де Василь Ломаченко захистив чемпіонські пояси WBA та WBO у легкій вазі, український боксер зламав праву руку.

Про це у коментарі журналістам заявив сам Ломаченко після бою, що відбувся у Лос-Анджелесі (США) на "Степлс-Арені".

На питання, що в нього з рукою, на яку накладено тверду пов'язку, українець сказав: "Її зламано, ось тут", і показав на середину кисті.

За словами Ломаченко, перелом стався під час останнього удару, яким він нокаутував Кроллу.

"Завтра український чемпіон пройде обстеження у лікарні, щоб визначити тяжкість травми і терміни відновлення", - повідомили на сторінці Ломаченка у Facebook.