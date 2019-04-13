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Ломаченко сломал руку в бою за чемпионские пояса

Суббота, 13 апреля 2019, 11:30

В бою с британцем Энтони Кроллой, где Василий Ломаченко защитил чемпионские пояса WBA и WBO в легком весе, украинский боксер сломал правую руку.

Об этом в комментарии журналистам заявил сам Ломаченко после боя, который состоялся в Лос-Анджелесе (США) на "Степлс-Арене".

На вопрос, что у него с рукой, на которую была наложена твердая повязка, украинец сказал: "Она сломана, вот здесь", и показал на середину кисти.

По словам Ломаченко, перелом произошел во время последнего удара, которым он нокаутировал Кроллу. 

"Завтра (13 апреля - ред.) украинский чемпион пройдет обследование в больнице, чтобы определить тяжесть травмы и сроки восстановления", - сообщили на странице Ломаченко в Facebook. 

Украинская правда
Темы: спорт
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