Медведчук заявив, що перемовинами про звільнення полонених моряків не поступиться

Глава політради "Опозиційної платформи - За Життя" і кум президента РФ Володимира Путіна Віктор Медведчук заявив, що переговори про звільнення 24 полонених українських моряків "веде і вестиме" він.

Про це Медведчук заявив 13 квітня в своєму Твіттері.

"Ми будемо продовжувати реалізацію мирного плану", - додав він.

Раніше Медведчук заявив, що "Опозиційна платформа - За життя" "продовжує займатися не питаннями не обміну, а звільнення наших громадян".

"Для цього ніяких благословень, доручень, прохань або дозволів з боку чинного президента, як і майбутнього президента України, нам не треба", - додав він.

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