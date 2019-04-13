Медведчук заявив, що перемовинами про звільнення полонених моряків не поступиться

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Субота, 13 квітня 2019, 13:00

Глава політради "Опозиційної платформи - За Життя" і кум президента РФ Володимира Путіна Віктор Медведчук заявив, що переговори про звільнення 24 полонених українських моряків "веде і вестиме" він.

Про це Медведчук заявив 13 квітня в своєму Твіттері.

"Ми будемо продовжувати реалізацію мирного плану", - додав він.

Раніше Медведчук заявив, що "Опозиційна платформа - За життя" "продовжує займатися не питаннями не обміну, а звільнення наших громадян".

"Для цього ніяких благословень, доручень, прохань або дозволів з боку чинного президента, як і майбутнього президента України, нам не треба", - додав він.

Нагадаємо,

  • Раніше у штабі кандидата в президенти Володимира Зеленського заявили, що їх кандидат, якщо стане президентом, готовий до прямих переговорів з Росією за участю міжнародних партнерів, а з бойовиками "ЛНР" і "ДНР" переговорів не буде. Також Зеленський має намір вивести з переговорного процесу Віктора Медведчука.
  • Медведчук у свою чергу заявив, що бойовики на окупованих територіях Донецької та Луганської згодні з його "планом" з "встановлення миру", а вивести його з переговорного процесу по Донбасу неможливо.

Українська правда

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Теми: полонені Росія Медведчук


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