Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Медведчук заявив, що перемовинами про звільнення полонених моряків не поступиться

Субота, 13 квітня 2019, 13:00

Глава політради "Опозиційної платформи - За Життя" і кум президента РФ Володимира Путіна Віктор Медведчук заявив, що переговори про звільнення 24 полонених українських моряків "веде і вестиме" він.

Про це Медведчук заявив 13 квітня в своєму Твіттері.

"Ми будемо продовжувати реалізацію мирного плану", - додав він.

Раніше Медведчук заявив, що "Опозиційна платформа - За життя" "продовжує займатися не питаннями не обміну, а звільнення наших громадян".

"Для цього ніяких благословень, доручень, прохань або дозволів з боку чинного президента, як і майбутнього президента України, нам не треба", - додав він.

Нагадаємо,

  • Раніше у штабі кандидата в президенти Володимира Зеленського заявили, що їх кандидат, якщо стане президентом, готовий до прямих переговорів з Росією за участю міжнародних партнерів, а з бойовиками "ЛНР" і "ДНР" переговорів не буде. Також Зеленський має намір вивести з переговорного процесу Віктора Медведчука.
  • Медведчук у свою чергу заявив, що бойовики на окупованих територіях Донецької та Луганської згодні з його "планом" з "встановлення миру", а вивести його з переговорного процесу по Донбасу неможливо.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: полоненіРосіяМедведчук
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
полонені
РФ звинуватила Туреччину й Україну в порушенні домовленостей через захисників "Азовсталі"
У Зеленського пояснили повернення захисників "Азовсталі": За результатами переговорів
Зеленський забрав в Україну з Туреччини захисників "Азовсталі"
Останні новини
08:33
Генштаб: Росіяни вдарили по Києву з "Іскандера" і С-400, на фронті ЗСУ стримують ворога
08:33
фото Двоє поранених, зруйновані підприємство і ангар, пошкоджені 11 авто − наслідки удару по Одещині
08:18
КПП у Дорогуську повністю розблокований, на проїзд всієї черги вантажівок потрібно більше доби
08:06
Втрати Росії у війні сягнули 341 500 солдатів
07:50
Київ запрошує Туска з візитом найближчим часом – ЗМІ
07:37
фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53
07:14
Повітряні сили повідомили про збиті російські ракети і "Шахеди": 20 з 20
05:51
Російські війська відбили кілька українських позицій на лівобережжі Херсонщини – ISW
05:17
ОновленоУ Києві через ракетний удар пошкоджено водопровід – Кличко
04:56
Удар балістикою по Києву: усі ракети знищено
Усі новини...
Реклама: