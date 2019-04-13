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Медведчук заявил, что переговоры об освобождении пленных моряков не уступит

Суббота, 13 апреля 2019, 13:00

Глава политсовета "Оппозиционной платформы – За Життя" и кум президента РФ Владимира Путина Виктор Медведчук заявил, что переговоры об освобождении 24 пленных украинских моряков "ведет и будет вести" он. 

Об этом Медведчук заявил 13 апреля в своем Твиттере.

"Мы будем продолжать реализацию мирного плана", - добавил он. 

Ранее Медведчук заявил, что "Оппозиционная платформа – За життя" "продолжает заниматься вопросами не обмена, а освобождения наших граждан".

"Для этого никаких благословений, поручений, просьб или разрешений со стороны действующего президента, как и будущего президента Украины, нам не надо", - добавил он. 

Напомним, 

  • Ранее в штабе кандидата в президенты Владимира Зеленского заявили, что их кандидат, если станет президентом, готов к прямым переговорам с Россией при участии международных партнеров, а с боевиками "ЛНР" и "ДНР" переговоров не будет. Также он собирается вывести из переговорного процесса Виктора Медведчука.
  • Медведчук в свою очередь заявил, что боевики на оккупированных территориях Донецкой и Луганской согласны с его "планом" по "установлению мира", а вывести его из переговорного процесса по Донбассу невозможно.

Украинская правда
Темы: пленныеРосcияМедведчук
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