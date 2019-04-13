Медведчук заявил, что переговоры об освобождении пленных моряков не уступит

Глава политсовета "Оппозиционной платформы – За Життя" и кум президента РФ Владимира Путина Виктор Медведчук заявил, что переговоры об освобождении 24 пленных украинских моряков "ведет и будет вести" он.

Об этом Медведчук заявил 13 апреля в своем Твиттере.

"Мы будем продолжать реализацию мирного плана", - добавил он.

Ранее Медведчук заявил, что "Оппозиционная платформа – За життя" "продолжает заниматься вопросами не обмена, а освобождения наших граждан".

"Для этого никаких благословений, поручений, просьб или разрешений со стороны действующего президента, как и будущего президента Украины, нам не надо", - добавил он.

Напомним,