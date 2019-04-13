Мешканку Єнакієвого, що допомагала на "виборах" в ОРДО, затримали

Прикордонники затримали мешканку м.Єнакієве, яка працювала секретарем територіальної виборчої дільниці під час проведення так "виборів" ватажка "ДНР".

Про це 13 квітня повідомили у Держприкордонслужбі України.

"Прикордонниками було отримано оперативну інформацію про можливий перетин лінії розмежування особою, що підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.110 КК "Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України". Прикордонники затримали громадянку України" на КПВВ "Майорське" при спробі потрапити на тимчасово окуповану частину Донеччини", - повідомили у ДПСУ.

За даними відомства, жінка 1959 року народження, мешканка м.Єнакієве, у листопаді 2018 року прийняла пропозицію представників окупаційної адміністрації РФ стати секретарем територіальної виборчої дільниці під час проведення так званих виборів голови "ДНР".

"Вона керувала діяльністю виборчої комісії, чим сприяла організації та проведенню незаконних виборів на тимчасово окупованій території України", - йдеться у повідомленні.

Громадянку передано співробітникам СБУ.

"Затриманій оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, за яке передбачено обмеження волі на строк до 3 років або позбавлення волі на той самий строк. Відомості по справі внесені до ЄРДР", - зазначили у ДПСУ.