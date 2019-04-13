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Жительницу Енакиево, которая помогала на "выборах" в ОРДО, задержали

Суббота, 13 апреля 2019, 16:03

Пограничники задержали жительницу Енакиево, которая работала секретарем территориальной избирательной участке во время проведения так "выборов" главаря "ДНР".

Об этом 13 апреля сообщили в Госпогранслужбе Украины.

"Пограничниками была получена оперативная информация о возможном пересечении линии разграничения лицом, подозреваемым в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.110 УК "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины". Пограничники задержали гражданку Украины на КПВВ "Майорское" при попытке попасть на временно оккупированную часть Донецкой области", - сообщили в ГПСУ.

По данным ведомства, женщина 1959 года жительница Енакиево, в ноябре 2018 г. приняла предложение представителей оккупационной администрации РФ стать секретарем территориальной избирательной участке во время проведения так называемых выборов председателя "ДНР".

"Она руководила деятельностью избирательной комиссии, чем способствовала организации и проведению незаконных выборов на временно оккупированной территории Украины", - говорится в сообщении.

Гражданка передана сотрудникам СБУ.

"Задержанному объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, за которое предусмотрено ограничение свободы на срок до 3 лет или лишение свободы на тот же срок. Сведения по делу внесены в ЕРДР", - отметили в ГПСУ.

Украинская правда
Темы: ОРДЛОвиборыПограничная служба
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