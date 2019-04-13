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На Київщині рейдери захоплюють аграрний кооператив – поліція

Субота, 13 квітня 2019, 17:23

На Київщині близько 50 невідомих у балаклавах намагаються захопити аграрне підприємство та зняти з посади голову сільради в селі Вільшанська Новоселиця Васильківського району.

Про це повідомляє поліція Київської області.

 

"Встановлено, що група чоловіків в кількості 50 осіб, одягнуті у балаклави та комуфляжну форму, зібралися поблизу адміністративного приміщення СВК "Новоселицьке". З документами, які викликають сумніви у їх законному походженні, вони намагаються захопити аграрне підприємство", - зазначили в поліції.

 

Там додали, що на місці конфлікту продовжує працювати слідчо-оперативна група Васильківського відділу поліції, керівництво Головного управління поліції Київщини.

"Охорону публічного порядку біля сільської ради забезпечує особовий склад місцевої поліції та бійці-миротворці", - йдеться в повідомленні.

 

За фактом неправомірних дій групи осіб відкриті три кримінальні провадження за ч. 1 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч.1 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів) та за ч. 1 ст. 366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу України.

 

"Наразі працівники поліції у сусідньому населеному пункті проводять обшуки за місцем тимчасового проживання групи осіб-правопорушників. Тривають слідчі дії, які провадить Слідче управління поліції Київщини", - йдеться в повідомленні.

Українська правда

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Теми: рейдерствополіціяКиївська область
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