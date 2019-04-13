На Киевщине люди в балаклавах пытаются захватить предприятие - полиция

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Суббота, 13 апреля 2019, 17:23

В Киевской области около 50 неизвестных в балаклавах пытаются захватить аграрное предприятие и снять с должности председателя сельсовета в селе Ольшанская Новоселица Васильковского района.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

 

"Установлено, что группа мужчин в количестве 50 человек, одетые в балаклавы и камуфляжную форму, собрались возле административного здания СПК "Новоселицкое". С документами, которые вызывают сомнения в их законном происхождении, они пытаются захватить аграрное предприятие", - отметили в полиции.

 

Там добавили, что на месте конфликта продолжает работать следственно-оперативная группа Васильковского отдела полиции, руководство Главного управления полиции Киевской области.

"Охрану общественного порядка возле сельсовета обеспечивает личный состав местной полиции и бойцы-миротворцы", - говорится в сообщении.

 

По факту неправомерных действий группы лиц открыты три уголовных производства по ч. 1 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч.1 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов) и по ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

 

"Сейчас работники полиции в соседнем населенном пункте проводят обыски по месту временного проживания группы лиц-правонарушителей. Продолжаются следственные действия, которые проводит Следственное управление полиции Киевской области", - говорится в сообщении.

Украинская правда

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Темы: рейдерство полиция Киевская область


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