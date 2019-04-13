У Зеленського озвучили позицію щодо виборів на Донбасі і руху до НАТО

Спікер передвиборного штабу кандидата в президенти Володимира Зеленського Дмитро Разумков заявляє, що провести демократичний виборчий процес на непідконтрольних Києву територіях Донбасу в даний момент неможливо.

Про це він сказав, виступаючи на третьому форумі українських лібералів "Люди Важливі" у суботу в Києві, передає "Інтерфакс-Україна".

"Що стосується війни на сході і Мінських угод, дійсно, "Мінськ" - не ідеальний, з ним багато питань, і протягом багатьох місяців це питання буксує, але, на жаль, ніхто не може запропонувати іншої альтернативи. До Мінського процесу прив'язані всі ці санкції, які на сьогодні діють відносно Російської Федерації, і поміняти весь цей процес буде дуже важко", - сказав він.

Разумков зазначив, що, попри його недосконалість, Мінський процес цілком прийнятний.

"Інше питання, що Росія все, як завжди, намагається перевернути з ніг на голову і піти в зворотному порядку - спочатку провівши вибори. Це можна назвати, як завгодно, але провести сьогодні демократичний процес на окупованій території - просто неможливо", - заявив спікер штабу Зеленського.

Тому, за його словами, єдиним шляхом вирішення конфлікту на Донбасі є спільні дії України та міжнародних партнерів, в першу чергу дипломатичним шляхом.

Разумков також заявив, що повернення окупованих територій Донбасу і Криму має відбуватися виключно на умовах України.

Що стосується європейської та євроатлантичної інтеграції України, то, за словами представника штабу Зеленського, "цивілізаційний вибір країни був зроблений давно".

"Він (вибір) був підтверджений в 2014 році, загибеллю людей на Майдані під час Революції Гідності, він підтверджується тим, що українська армія відстоює наш суверенітет на сході країни, але це ще важкий шлях, який нам належить пройти", - сказав Разумков.

"Якщо ми говоримо про інтеграцію до Північноатлантичного альянсу - так, це дійсно важливо і, на жаль чи на щастя, іншої альтернативи руху України в цьому напрямку немає", - додав він.

Разом з тим Разумков закликав політиків не спекулювати на цьому питанні.

Разумков також заявив про необхідність проведення аудиту Національного банку України, на основі якого можуть бути прийняті кадрові рішення.

Він нагадав, що кандидатуру на пост глави НБУ подає президент.

"Тому я думаю, що президент має право оцінювати дії, в тому числі сьогоднішніх керівників цієї структури, і потім на базі цього приймати кадрові рішення", - додав він.

На питання про те, чи буде Зеленський в разі обрання президентом захищати державний ПриватБанк у судовому процесі з його колишнім власником - бізнесменом Ігорем Коломойським, який через суд вимагає повернути йому 2 млрд доларів, капіталу банку, Разумков відповів, що президенту "захищати банки, напевно, не варто, незалежно від того, твій це банк або сусідній".

Що стосується земельної реформи і запуску ринку сільгосп землі, то, за словами спікера штабу Зеленського, "це парадокс, що люди не можуть розпоряджатися своїм майном", тому "відкривати цей ринок однозначно потрібно", але після підготовки відповідного законодавства.

"Наша позиція - розробляється законодавча база, яка захистить інтереси власників та інвесторів... Я думаю, за півроку вже її можна зробити", - зазначив він.

Говорячи про масштабну приватизацію держпідприємств, спікер штабу Зеленського зазначив, що приватизацію потрібно проводити, але стратегічні об'єкти повинні залишитися у власності держави.