У Зеленского озвучили позицию относительно выборов на Донбассе

Спикер предвыборного штаба кандидата в президенты Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявляет, что провести демократический избирательный процесс на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса в данный момент невозможно.

Об этом он сказал, выступая на третьем форуме украинских либералов "Люди важливі" в субботу в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

"Что касается войны на востоке и Минских соглашений, действительно, "Минск" - не идеален, с ним много вопросов, и на протяжении многих месяцев этот вопрос буксует, но, к сожалению, никто не может предложить другой альтернативы. К Минскому процессу привязаны все эти санкции, которые на сегодня действуют в отношении Российской Федерации, и поменять весь этот процесс будет очень тяжело", - сказал он.

Разумков отметил, что при всем его несовершенстве Минский процесс вполне приемлем.

"Другой вопрос, что Россия все, как обычно, пытается перевернуть с ног на голову и пойти в обратном порядке – сначала проведя выборы. Это можно назвать, как угодно, но провести сегодня демократический процесс на оккупированной территории – просто невозможно", - заявил спикер штаба Зеленского.

Поэтому, по его словам, единственным путем решения конфликта на Донбассе являются совместные действия Украины и международных партнеров, в первую очередь дипломатическим путем.

Разумков также заявил, что возврат оккупированных территорий Донбасса и Крыма должен происходить исключительно на условиях Украины.

Что касается европейской и евроатлантической интеграции Украины, то, по словам представителя штаба Зеленского, "цивилизационный выбор страны был сделан давно".

"Он (выбор) был подтвержден в 2014 году, гибелью людей на Майдане во время Революции Достоинства, он подтверждается тем, что украинская армия отстаивает наш суверенитет на востоке страны, но это еще тяжелый путь, который нам предстоит пройти", – сказал Разумков.

"Если мы говорим про интеграцию в Североатлантический альянс – да, это действительно важно и, к сожалению или к счастью, другой альтернативы движению Украины в этом направлении нет", - добавил он.

Вместе с тем Разумков призвал политиков не спекулировать на этом вопросе.

Разумков также заявил о необходимости проведения аудита Национального банка Украины, на основе которого могут быть приняты кадровые решения.

Он напомнил, что кандидатуру на пост главы НБУ подает президент.

"Поэтому я думаю, что президент имеет право оценивать действия, в том числе сегодняшних руководителей этой структуры, и потом на базе этого принимать кадровые решения", - добавил он.

На вопрос о том, будет ли Зеленский в случае избрания президентом защищать государственный ПриватБанк в судебном процессе с его бывшим собственником – бизнесменом Игорем Коломойским, который через суд требует вернуть ему 2 млрд долларов, капитала банка, Разумков ответил, что президенту "защищать банки, наверное, не стоит, независимо от того, твой это банк или соседний".

Что касается земельной реформы и запуска рынка сельхоз земли, то, по словам спикера штаба Зеленского, "это парадокс, так как люди не могут распоряжаться своим имуществом", поэтому "открывать этот рынок однозначно нужно", но после подготовки соответствующего законодательства.

"Наша позиция – разрабатывается законодательная база, которая защитит интересы собственников и инвесторов… Я думаю, за полгода уже ее можно сделать", - отметил он.

Говоря о масштабной приватизации госпредприятий, спикер штаба Зеленского отметил, что приватизацию нужно проводить, но стратегические объекты должны остаться в собственности государства.