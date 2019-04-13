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Зеленський проігнорував 4 повістки в 2014-2015 роках – Міноборони

Субота, 13 квітня 2019, 20:27
Зеленський проігнорував 4 повістки в 2014-2015 роках – Міноборони
УП

Кандидат у президенти Володимир Зеленський чотири рази проігнорував повістки, які надсилалися йому під час мобілізації 2014-2015 років.

Про це повідомляє прес-служба Міноборони у відповідь на звернення народних депутатів Тетяни Чорновол, Олександра Бригинця, Юлія Мамчура та Михайла Бондаря.

"Інформуємо, що громадянин Зеленський В.О. перебуває на військовому обліку військовозобов’язаних у Металургійно-Довгинцівському об’єднаному районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки міста Кривого Рогу з 22.12.2008 року і по теперішній час, військове звання — солдат, військово-облікова спеціальність — діловод діловодства", - зазначили в Міноборони.

Там додали, що Зеленський придатний до військової служби, однак військову службу у ЗС України не проходив.

"Для призову під час мобілізації громадянину Зеленському В.О. надсилалися повістки: 15.04.2014, 23.06.2014, 15.08.2014, 10.05.2015 за адресою, визначеною у його облікових документах. Громадянин Зеленський В.О. до військового комісаріату за його викликом не прибував", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо:

  • 12 квітня у Верховній Раді передали запит до Міністерства оборони, щоб дізнатися, чи дезертирував кандидат у президенти Володимир Зеленський у 2014 році від армії. У міністерстві відповіли, що перевірять.
  • Підполковник, командир 43-го батальйону "Патріот" Сергій Мацейко в репортажі УП розповідав, що у 2014 році займався мобілізацією і особисто виписував Зеленському повістку, яку віднесли його мамі.

Українська правда

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Теми: ЗеленськийЗбройні силиМіноборони
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