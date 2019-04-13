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Зеленский проигнорировал 4 повестки в 2014-2015 годах - Минобороны

Суббота, 13 апреля 2019, 20:27
Зеленский проигнорировал 4 повестки в 2014-2015 годах - Минобороны
УП

Кандидат в президенты Владимир Зеленский четыре раза проигнорировал повестки, которые направлялись ему во время мобилизации 2014-2015 годов.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны в ответ на обращение народных депутатов Татьяны Чорновол, Александра Бригинца, Юлия Мамчура и Михаила Бондаря.

"Информируем, что гражданин Зеленский В.А. находится на воинском учете военнообязанных в Металлургийно-Долгинцевском объединенном районном территориальном центре комплектования и социальной поддержки Кривого Рога с 22.12.2008 года и по настоящее время, воинское звание - солдат, военно-учетная специальность - делопроизводитель делопроизводства", - отметили в Минобороны.

Там добавили, что Зеленский годен к военной службе, однако военную службу в ВС Украины не проходил.

"Для призыва во время мобилизации гражданину Зеленскому В.А. направлялись повестки: 15.04.2014, 23.06.2014, 15.08.2014, 10.05.2015 по адресу, определенному в его учетных документах. Гражданин Зеленский В.А. в военный комиссариат по его вызову не прибывал", - говорится в сообщении.

Напомним:

  • 12 апреля в Верховной Раде передали запрос в Министерство обороны, чтобы узнать, дезертировал ли кандидат в президенты Владимир Зеленский в 2014 году от армии. В министерстве ответили, что проверят.
  • Подполковник, командир 43-го батальона "Патриот" Сергей Мацейко в репортаже УП рассказывал, что в 2014 году занимался мобилизацией и лично выписывал Зеленскому повестку, которую отнесли его маме.

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийВооруженные силыМинобороны
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