Війна на сході: 14 обстрілів за добу, ворог зазнав втрат

Минулої доби збройні формування Російської Федерації 14 разів порушили режим припинення вогню. Ворог чотири рази застосував заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти обстріляли позиції українських військ 11 разів:

з мінометів калібру 82 мм – в районі населеного пункту Новотроїцьке;

з протитанкових ракетних комплексів – в районі населеного пункту Авдіївка;

з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів – в районі населеного пункту Верхньоторецьке;

з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – чотири рази в районі населеного пункту Авдіївка;

з гранатометів різних систем – в районі населеного пункту Павлопіль;

з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – двічі в районі населеного пункту Піски;

з автоматичних станкових гранатометів – в районі населеного пункту Лебединське.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" окупанти тричі обстріляли позиції Об'єднаних сил:

з мінометів калібрів 120 і 82 мм – двічі поблизу населеного пункту Новоолександрівка;

з мінометів калібрів 120 і 82 мм, автоматичних станкових гранатометів – поблизу населеного пункту Південне.

Втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає.

Як зазаначається, жоден обстріл противника не залишився без адекватної відповіді Об'єднаних сил.

За даними розвідки, 13 квітня двох окупантів було знищено, п'ять – поранено.

Станом на 7:00 14 квітня обстрілів позицій підрозділів Об'єднаних сил не зафіксовано.