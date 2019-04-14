Война на востоке: 14 обстрелов в сутки, враг понес потери

За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня. Враг четыре раза применил запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты обстреляли позиции украинских войск 11 раз:

из минометов калибра 82 мм - в районе населенного пункта Новотроицкое;

из противотанковых ракетных комплексов - в районе населенного пункта Авдеевка;

из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Верхнеторецкое;

из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - четыре раза в районе населенного пункта Авдеевка;

из гранатометов различных систем - в районе населенного пункта Павлополь;

из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - дважды в районе населенного пункта Пески;

из автоматических станковых гранатометов - в районе населенного пункта Лебединский.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты трижды обстреляли позиции Объединенных сил:

из минометов калибров 120 и 82 мм - дважды вблизи населенного пункта Новоалександровка;

из минометов калибров 120 и 82 мм, автоматических станковых гранатометов - вблизи населенного пункта Южное.

Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

Как отмечается, ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил.

По данным разведки, 13 апреля двое оккупантов были уничтожены, пять - получили ранения.

По состоянию на 7:00 14 апреля обстрелов позиций подразделений Объединенных сил не зафиксировано.