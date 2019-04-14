Бойовики порушують режим пропуску громадян через лінію розмежування - ДПСУ
Протягом тижня підконтрольні Росії бойовики порушили режим роботи дорожніх коридорів на КПВВ через лінію розмежування дев’ять разів.
Про це повідомили у прес-центрі Держприкордонслужби України.
За даними відомства, бойовики порушують режим роботи, направляючи громадян до КПВВ після закінчення визначеного часу їх роботи.
"За окремими рішеннями командувача Об’єднаних сил у цих випадках продовжено роботу контрольних пунктів та забезпечено пропуск громадян на контрольовану територію", - йдеться у повідомленні.
За даними ДПСУ, за минулий тиждень встановленим порядком у контрольних пунктах в’їзду-виїзду через лінію розмежування було оформлено 284 тисячі громадян та 32 тисячі транспортних засобів.
При цьому 155 особам було відмовлено у пропуску через лінію зіткнення - у зв’язку з несправністю в документах або відсутністю необхідного переліку документів.
Також прикордонники оформили 31 внутрішньо-переміщену особу, які "через гуманітарну кризу та систематичні порушення прав людини з боку окупаційної адміністрації РФ змушені були залишити місця свого постійного проживання".
До адмінвідповідальності на КПВВ було притягнуто 7 громадян: встановлено, що вони перетнули кордон України з РФ у недіючих пунктах пропуску на тимчасово неконтрольованій ділянці українсько-російського кордону.