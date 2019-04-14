Боевики нарушают режим пропуска граждан через линию разграничения - ГПСУ

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Воскресенье, 14 апреля 2019, 13:04

В течение недели подконтрольные России боевики нарушили режим работы дорожных коридоров на КПВВ через линию разграничения девять раз.

Об этом сообщили в пресс-центре Госпогранслужбы Украины.

По данным ведомства, боевики нарушают режим работы, направляя людей в коридоры КПВВ после установленного времени их работы.

"По отдельным решениям командующего Объединенных сил в этих случаях работа контрольных пунктов была продолжена и обеспечен пропуск граждан на контролируемую территорию", - говорится в сообщении.

По данным ГПСУ, за минувшую неделю в установленном порядке в контрольных пунктах въезда-выезда через линию разграничения было оформлено 284 тыс. граждан и 32 тыс. транспортных средств.

При этом 155 лицам было отказано в пропуске через линию соприкосновения - в связи с неисправностью в документах или отсутствием необходимого перечня документов.

Также пограничники оформили документы 31 внутреннеперемещенных лиц,  которые "в связи с гуманитарным  кризисом и систематическими нарушениями прав человека со стороны оккупационной администрации РФ вынуждены были покинуть места своего постоянного проживания".

К административной ответственности на КПВВ были привлечены 7 граждан: установлено, что они пересекли границу Украины с РФ в недействующих пунктах пропуска на временно неконтролируемом участке российско-украинской границы.

Украинская правда

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Темы: Донбасс ОРДЛО граница Пограничная служба


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