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Порошенко обіцяє ініціювати ліквідацію посад голів ОДА

Неділя, 14 квітня 2019, 15:04

Президент Петро Порошенко має намір в разі перемоги на виборах ініціювати зміни до Конституції щодо ліквідації посад голів облдержадміністрацій.

Про це він заявив під час спілкування з журналістами на НСК "Олімпійський".

"Одразу після президентських виборів я буду ініціювати внесення змін до Конституції, де посади голів облдержадміністрацій будуть ліквідовані, бо це є продовження рефомри децентралізації", - сказав він.

За словами президента, "будуть префекти з більшими і меншими функціями".

"Виконавча влада передається громадам, а контрольні функції залишаються в префектах", - розповів Порошенко.

Чинний президент також заявив, що не має наміру після президентських виборів змінювати голів МЗС та Міноборони.

"Якщо мова йде про міністерство внутрішніх справ і міністерство оборони, я хочу нагадати, що у нас парламентсько-президентська республіка, і склад уряду президент може тільки пропонувати на вакантні посади. Міністри після виборів президента у відставку не йдуть, і я відправляти у відставку ні міністра оборони, ні міністра закордонних справ не збираюся", - сказав він.

"Після парламентських виборів, звичайно, я скористаюся своїм правом і запропоную кандидатури", - додав Порошенко.

Він також зазначив, що задоволений роботою міністра оборони Степана Полторака.

Українська правда

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Теми: Порошенкодецентралізація
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