Порошенко обещает инициировать ликвидацию должностей председателей ОГА

Президент Петр Порошенко намерен в случае победы на выборах инициировать изменения в Конституцию относительно ликвидации должностей глав облгосадминистраций.

Об этом он заявил во время общения с журналистами на НСК "Олимпийский".

"Сразу после президентских выборов я буду инициировать внесение изменений в Конституцию, где

должности губернаторов будут ликвидированы, поскольку это продолжение реформы децентрализации", - сказал он.

По словам президента, "будут префекты с большими и меньшими функциями".

"Исполнительная власть передается общинам, а контрольные функции остаются в префектах", - рассказал Порошенко.