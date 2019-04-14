Порошенко обещает инициировать ликвидацию должностей председателей ОГА

Президент Петр Порошенко намерен в случае победы на выборах инициировать изменения в Конституцию относительно ликвидации должностей глав облгосадминистраций.

Об этом он заявил во время общения с журналистами на НСК "Олимпийский".

"Сразу после президентских выборов я буду инициировать внесение изменений в Конституцию, где

должности губернаторов будут ликвидированы, поскольку это продолжение реформы децентрализации", - сказал он.

По словам президента, "будут префекты с большими и меньшими функциями".

"Исполнительная власть передается общинам, а контрольные функции остаются в префектах", - рассказал Порошенко.

Действующий президент также заявил, что не намерен после президентских выборов менять глав МИД и Минобороны.

"Если речь идет о министерстве внутренних дел и министерстве обороны, я хочу напомнить, что у нас парламентско-президентская республика, и состав правительства президент может только предлагать на вакантные должности. Министры после выборов президента в отставку не уходят, и я отправлять в отставку ни министра обороны, ни министра иностранных дел не собираюсь", - сказал он.

"После парламентских выборов, конечно, я воспользуюсь своим правом и предложу кандидатуры", - добавил Порошенко.

Он также отметил, что доволен работой министра обороны Степана Полторака.