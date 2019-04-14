Порошенко обещает инициировать ликвидацию должностей председателей ОГА

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Воскресенье, 14 апреля 2019, 15:04

Президент Петр Порошенко намерен в случае победы на выборах инициировать изменения в Конституцию относительно ликвидации должностей глав облгосадминистраций.

Об этом он заявил во время общения с журналистами на НСК "Олимпийский".

"Сразу после президентских выборов я буду инициировать внесение изменений в Конституцию, где

должности губернаторов будут ликвидированы, поскольку это продолжение реформы децентрализации", - сказал он.

По словам президента, "будут префекты с большими и меньшими функциями".

"Исполнительная власть передается общинам, а контрольные функции остаются в префектах", - рассказал Порошенко.

Украинская правда

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Темы: Порошенко децентрализация


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