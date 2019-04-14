Київ продовжують "мінувати": поліція перевіряє п'ять повідомлень

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Неділя, 14 квітня 2019, 15:23

Поліція перевіряє п’ять анонімних повідомлень про нібито замінування об'єктів у Києві.

Про це 14 квітня повідомили у відділі комунікації поліції Києва.

"Протягом години до поліції Києва надійшло п’ять анонімних повідомлень. За адресами вирушили спеціалісти вибухотехнічної служби, кінологи, рятувальники та слідчо-оперативні групи територіальних управлінь поліції", - зазначили правоохоронці. 

Наразі перевірки тривають у чотирьох готелях на вулицях Хрещатик, Ірининська і Михайлівська, та у Міжнародному центрі сучасного мистецтва та торговому центрі на вулиці Басейній.

"Події належним чином зареєстровані у Журналах єдиного обліку заяв та повідомлень Печерського та Шевченківського управлінь поліції", - повідомили у відділі комунікації.  

"Станом на 16:30 працівники поліції перевірили торговий центр, Майдан Незалежності і два готелі: небезпечних предметів не виявлено", - заявили згодом у НП.

Нагадаємо, 

  • Раніше 14 квітня у поліції Києва повідомили, що перевіряють інформацію про замінування торгового центру і Майдану Незалежності у центрі Києва.

Українська правда

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Теми: Київ поліція


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