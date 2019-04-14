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Киев продолжают "минировать": полиция проверяет пять сообщений

Воскресенье, 14 апреля 2019, 15:23
Киев продолжают минировать: полиция проверяет пять сообщений

Полиция проверяет пять анонимных сообщений о заминировании объектов в Киеве.

Об этом 14 апреля сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

"В течение часа в полицию Киева поступило пять анонимных сообщений. По указанным адресам выехали специалисты взрывотехнической службы, кинологи, спасатели и следственно-оперативные группы территориальных управлений полиции", - отметили правоохранители.

В настоящее время проверки проходят в четырех отелях на улицах Крещатик, Ирининская и Михайловская, и в Международном центре современного искусства и торговом центре на улице Бассейной.

"События надлежащим образом зарегистрированы в журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского и Шевченковского управлений полиции", - сообщили в управлении НП. 

"По состоянию на 16:30 работники полиции проверили торговый центр, Майдан Независимости и два отеля: опасные предметы не обнаружены", - заявили позже в НП.

Напомним,

  • Ранее 14 апреля в полиции Киева сообщили, что проверяют информацию о заминировании торгового центра и Майдана Независимости в центре Киева.

Украинская правда

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Темы: Киевполиция
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