Киев продолжают "минировать": полиция проверяет пять сообщений
Полиция проверяет пять анонимных сообщений о заминировании объектов в Киеве.
Об этом 14 апреля сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.
"В течение часа в полицию Киева поступило пять анонимных сообщений. По указанным адресам выехали специалисты взрывотехнической службы, кинологи, спасатели и следственно-оперативные группы территориальных управлений полиции", - отметили правоохранители.
В настоящее время проверки проходят в четырех отелях на улицах Крещатик, Ирининская и Михайловская, и в Международном центре современного искусства и торговом центре на улице Бассейной.
"События надлежащим образом зарегистрированы в журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского и Шевченковского управлений полиции", - сообщили в управлении НП.
Напомним,
- Ранее 14 апреля в полиции Киева сообщили, что проверяют информацию о заминировании торгового центра и Майдана Независимости в центре Киева.
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