Киев продолжают "минировать": полиция проверяет пять сообщений

Полиция проверяет пять анонимных сообщений о заминировании объектов в Киеве.

Об этом 14 апреля сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

"В течение часа в полицию Киева поступило пять анонимных сообщений. По указанным адресам выехали специалисты взрывотехнической службы, кинологи, спасатели и следственно-оперативные группы территориальных управлений полиции", - отметили правоохранители.

В настоящее время проверки проходят в четырех отелях на улицах Крещатик, Ирининская и Михайловская, и в Международном центре современного искусства и торговом центре на улице Бассейной.

"События надлежащим образом зарегистрированы в журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского и Шевченковского управлений полиции", - сообщили в управлении НП.

Напомним,