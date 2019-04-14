Киев продолжают "минировать": полиция проверяет пять сообщений

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Воскресенье, 14 апреля 2019, 15:23

Полиция проверяет пять анонимных сообщений о заминировании объектов в Киеве.

Об этом 14 апреля сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

"В течение часа в полицию Киева поступило пять анонимных сообщений. По указанным адресам выехали специалисты взрывотехнической службы, кинологи, спасатели и следственно-оперативные группы территориальных управлений полиции", - отметили правоохранители.

В настоящее время проверки проходят в четырех отелях на улицах Крещатик, Ирининская и Михайловская, и в Международном центре современного искусства и торговом центре на улице Бассейной.

"События надлежащим образом зарегистрированы в журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского и Шевченковского управлений полиции", - сообщили в управлении НП. 

Напомним,

  • Ранее 14 апреля в полиции Киева сообщили, что проверяют информацию о заминировании торгового центра и Майдана Независимости в центре Киева.

Украинская правда

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Темы: Киев полиция


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