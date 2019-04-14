Порошенко: Зірвати чи заблокувати вибори нікому не вдасться

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Неділя, 14 квітня 2019, 16:57

Зірвати кворум на дільничних виборчих комісіях чи заблокувати голосування під час другого туру виборів "не вийде ні в кого, ніякими кроками чи технологіями".

Про це заявив кандидат у президенти Петро Порошенко 14 квітня на НСК Олімпійський, де мали відбутися дебати із Володимиром Зеленським. 

Коментуючи питання про малу кількість кандидатур, поданих від БПП до дільничних виборчих комісій для реєстрації членами ДВК, Порошенко заявив: "Законодавство передбачає - якщо у комісії (дільничної - ред.) немає кворуму, ОВК ухвалює рішення, змінює кворум і комісія продовжує роботу".

"Якщо хтось хоче запропонувати інший сценарій, робити теорію змови, - я кажу: більш зацікавленої людини у проведенні чесних виборів, ніж президент Порошенко, немає", - заявив глава держави.

"Наразі триває мобілізація волонтерів, які на добровільних засадах візьмуть участь в якості спостерігачів та членів комісій", - додав Порошенко.

Він закликав усіх охочих "реєструватися волонтерами і спостерігачами", та приділити особливу увагу Чернігівській області, де може бути "їх певна нестача".

"Допоможіть мені забезпечити захист вільного волевиявлення громадян", - підсумував Порошенко. 

Українська правда

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Теми: вибори президента 2019 Порошенко дебати


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