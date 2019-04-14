Порошенко: Сорвать или заблокировать выборы никому не удастся

Сорвать кворум на участковых избирательных комиссиях или заблокировать голосование во время второго тура выборов "не получится ни у кого, никакими шагами или технологиями".

Об этом заявил кандидат в президенты Петр Порошенко 14 апреля на НСК Олимпийский, где должны были состояться дебаты с Владимиром Зеленским.

Комментируя вопрос о незначительном количестве кандидатур, поданных от БПП в участковые избирательные комиссии для регистрации членами УИК, Порошенко заявил: "Законодательство предусматривает - если у комиссии (участковой - ред.) нет кворума, ОИК принимает решение, меняет кворум и комиссия продолжает работу".

"Если кто-то хочет предложить другой сценарий, создать теорию заговора, - я говорю: более заинтересованного человека в проведении честных выборов, чем президент Порошенко, нет", - заявил глава государства.

"Сейчас продолжается мобилизация волонтеров, которые на добровольных началах примут участие в качестве наблюдателей и членов комиссий", - добавил Порошенко.

Он призвал всех желающих "регистрироваться волонтерами и наблюдателями", и уделить особое внимание Черниговской области, где может быть "их определенная нехватка".

"Помогите мне обеспечить защиту свободного волеизъявления граждан", - призвал Порошенко.