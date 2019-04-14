Гройсман: До парламентських виборів готовий

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман братиме участь у парламентських виборах, що відбудуться восени 2019 року.

Про це він заявив ввечері 14 квітня в ефірі телеканалу ICTV.

"Я до виборів готовий... Ніколи не приховував, що братиму участь у парламентській кампанії. Вважаю, що ще дуже багато чого потрібно зробити", - заявив Гройсман.

За його словами, для цього "потрібна розумна більшість, розумна коаліція у парламенті зразка 2019 року".

"Тоді Україна буде стабільною і буде розвиватися... якщо ми дамо відсіч "оскаженілому" популізму", - додав він.

Прем'єр зазначив, що вважає важливим використати період між президентськими та парламентськими виборами для зміни системи.

"Між президентськими та парламентськими виборами є "вікно можливостей", які треба використати для того, щоб далі змінювати систему. ... Якщо ми змінили систему децентралізації, ми можемо почати закріплювати її у Конституції ... Нам потрібно змінити виборчу систему - відкриті списки... Тоді ми більш якісних людей приведемо у систему центральної влади, в т.ч. можливо й з місцевого самоврядування", - пояснив Гройсман.

За словами глави уряду, його завдання - "щоб "лідерство на місцях" з місць реальних, фактичних, переходило у центр для прийняття більш важливих рішень".

"Також нам потрібно змінити правоохоронну систему України, яка б не пригнічувала економіку та не "кошмарила" бізнес ... Якщо цього (змін - ред.) не відбудеться - ми станемо на ті ж граблі, на яких вже були не один раз", - підсумував Гройсман.