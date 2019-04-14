Гройсман: К парламентским выборам готов

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Воскресенье, 14 апреля 2019, 20:32

Премьер-министр Владимир Гройсман будет участвовать в парламентских выборах, которые состоятся осенью 2019 года.

Об этом он заявил вечером 14 апреля в эфире телеканала ICTV.

"Я к выборам готов ... Никогда не скрывал, что буду участвовать в парламентской кампании. Считаю, что еще очень многое нужно сделать", - заявил Гройсман.

По его словам, для этого "нужна умная большинство, умная коалиция в парламенте образца 2019".

"Тогда Украина будет стабильной и будет развиваться ... если мы дадим отпор "оголтелому" популизму", - добавил он.

Премьер отметил, что считает важным использовать период между президентскими и парламентскими выборами для изменения системы.

"Между президентскими и парламентскими выборами есть "окно возможностей", которые надо использовать для того, чтобы дальше менять систему. ... Если мы изменили систему децентрализации, мы можем начать закреплять ее в Конституции ... Нам нужно изменить избирательную систему - открытые списки ... Тогда мы приведем в систему центральной власти более качественных людей, в т.ч. возможно и из местного самоуправления", - пояснил Гройсман.

По словам главы правительства, его задача - "чтобы "лидерство на местах" из мест реальных, фактических, переходило в "центр" для принятия более важных решений".

"Также нам нужно изменить правоохранительную систему Украины, которая не подавляла бы экономику и не "кошмарила" бизнес ... Если этого (изменений - ред.) не произойдет - мы станем на те же грабли, на которых уже были не один раз", - подытожил Гройсман. 

Украинская правда

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Темы: виборы Верховная Рада Гройсман


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