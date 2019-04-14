Провокаційні борди з Порошенком знімуть і випишуть штраф – поліція

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Неділя, 14 квітня 2019, 23:15

Провокаційна зовнішня реклама в стилістиці Петра Порошенка розміщена з порушенням законодавства.

Про це повідомив речник Нацполіції Ярослав Тракало у коментарі "Українській правді".  

"За попередньою перевіркою, ця зовнішня реклама розміщена із порушенням законодавства. Адже не містить інформації про установу, що здійснила друк, тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск, та замовника цих матеріалів", - зазначив він.

За словами речника, наразі поліція проводить перевірку по всіх регіонах, де виявлено розміщення політичної реклами такого змісту.

"Відповідно до частини 2 статті 212-13 КУпап, розповсюдження зовнішньої реклами без зазначеної в законодавстві інформації - тягне за собою накладення штрафу. На осіб, які розмістили таку політичну рекламу з порушенням законодавства, будуть складені відповідні адмінматеріали", - додав Тракало.

За його словами, самі борди комунальні служби знімуть.

Нагадаємо:

  • У різних містах України в неділю з’явилися провокаційні борди в стилістиці президента Петра Порошенка з написом "Кінець".

Українська правда

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Теми: реклама поліція вибори президента 2019 Порошенко


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