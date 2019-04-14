Провокационные борды с Порошенко снимут и выпишут штраф - полиция
Провокационная наружная реклама в стилистике Петра Порошенко размещена с нарушением законодательства.
Об этом сообщил пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало в комментарии "Украинской правде".
"Согласно предварительной проверке, эта внешняя реклама размещена с нарушением законодательства. Ведь не содержит информации об учреждении, которое осуществило печать, тираже, информации о лицах, ответственных за выпуск, и заказчике этих материалов", - отметил он.
По словам спикера, сейчас полиция проводит проверку по всем регионам, где выявлено размещение политической рекламы данного содержания.
"В соответствии с частью 2 статьи 212-13 КУоАП, распространение наружной рекламы без указанной в законодательстве информации - влечет наложение штрафа. Относительно лиц, разместивших такую политическую рекламу с нарушением законодательства, будут составлены соответствующие админматериалы", - добавил Тракало.
По его словам, сами борды коммунальные службы снимут.
Напомним:
- В разных городах Украины в воскресенье появились провокационные борды в стилистике президента Петра Порошенко с надписью "Конец".