Провокационные борды с Порошенко снимут и выпишут штраф - полиция

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Воскресенье, 14 апреля 2019, 23:15

Провокационная наружная реклама в стилистике Петра Порошенко размещена с нарушением законодательства.

Об этом сообщил пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало в комментарии "Украинской правде".

"Согласно предварительной проверке, эта внешняя реклама размещена с нарушением законодательства. Ведь не содержит информации об учреждении, которое осуществило печать, тираже, информации о лицах, ответственных за выпуск, и заказчике этих материалов", - отметил он.

По словам спикера, сейчас полиция проводит проверку по всем регионам, где выявлено размещение политической рекламы данного содержания.

"В соответствии с частью 2 статьи 212-13 КУоАП, распространение наружной рекламы без указанной в законодательстве информации - влечет наложение штрафа. Относительно лиц, разместивших такую ​​политическую рекламу с нарушением законодательства, будут составлены соответствующие админматериалы", - добавил Тракало.

По его словам, сами борды коммунальные службы снимут.

Напомним:

  • В разных городах Украины в воскресенье появились провокационные борды в стилистике президента Петра Порошенко с надписью "Конец".

Украинская правда

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Темы: реклама полиция выборы президента 2019 Порошенко


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