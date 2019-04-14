По Україні з’явилися провокаційні борди з Порошенком
Неділя, 14 квітня 2019, 20:14
У різних містах України в неділю з’явилися борди в стилістиці президента Петра Порошенка з написом "Кінець".
Про це повідомляють користувачі Facebook.
Так, повідомляється про такі борди у Києві, Дніпрі, Черкасах, Харкові та Одесі.
Нагадаємо:
- Після оголошення результатів першого туру президентських виборів штаб Порошенка почав поширювати агітацію, на якій чинний глава держави протиставляє себе у другому турі виборів президенту Росії Володимиру Путіну.
- Радник президента Юрій Бірюков заявив, що поява портрета Путіна на передвиборчих бордах Петра Порошенка є меседжем до тих, хто у першому турі проголосував за інших кандидатів.
- У виборчому штабі чинного президента Петра Порошенка кажуть, що не питали згоди на використання зображення у президента Росії Володимира Путіна, оскільки він – поза законом.
- Пізніше штаб Порошенка показав інші борди – з Галкіним і Зеленським.
- 14 квітня Порошенко прокоментував борди з Путіним: "Ці борди свідчать лише про одне – ми не дамо Путіну шансів на його успіх. Все, не більше й не менше".
Українська правда