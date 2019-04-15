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Президент Еквадору: Ассанж намагався використовувати посольство як центр для шпигунства

Понеділок, 15 квітня 2019, 02:54

Президент Еквадору Ленін Морено заявив, що засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж намагався використовувати посольство країни у Лондоні як "центр для шпигунства". За його словами, жодна інша країна не вплинула на рішення скасувати надання Ассанжу притулку.

Про це він заявив у коментарі The Guardian.

Ленін Морено зазначив, що отримав письмове зобов'язання від Великої Британії, що основні права Ассанжа будуть поважатися і що його не відправлять у місце, де йому може загрожувати смертна кара.

"Будь-яка спроба дестабілізувати ситуацію є недоречною для Еквадору, бо ми є суверенною державою і поважаємо політику кожної з країн", - заявив президент Еквадору.

"Ми не можемо дозволити нашому будинку, будинку, який відкрив свої двері, стати центром шпигунства", - додав він.

Нагадаємо:

  • 11 квітня засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа арештували в посольстві Еквадору в Лондоні після того, як еквадорський суд скасував рішення про надання йому притулку.
  • Батько Ассанжа Джон Шиптон закликав владу Австралії домогтися екстрадиції його сина на батьківщину.
  • Міністерство юстиції США звинуватило засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа в змові з Челсі Меннінг з метою зламу секретного урядового комп'ютера, йому загрожує до 5 років тюрми.
  • Ассанж переховувався у посольстві від кримінального переслідування з 2012 року. 
  • Він втік з-під застави у 2012 році, щоб уникнути екстрадиції до Швеції через звинувачення у зґвалтуванні, яке він заперечував. Пізніше органи юстиції Швеції припинили справу стосовно Ассанжа, проте засновник WikiLeaks попросив про притулок в Еквадору, адже побоюється видачі владі США, де йому загрожує довічне позбавлення волі за публікацію секретних документів в матеріалах WikiLeaks.

"Українська правда" у Threads

Теми: шпигунство
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