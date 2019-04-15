Президент Еквадору: Ассанж намагався використовувати посольство як центр для шпигунства

Президент Еквадору Ленін Морено заявив, що засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж намагався використовувати посольство країни у Лондоні як "центр для шпигунства". За його словами, жодна інша країна не вплинула на рішення скасувати надання Ассанжу притулку.

Про це він заявив у коментарі The Guardian.

Ленін Морено зазначив, що отримав письмове зобов'язання від Великої Британії, що основні права Ассанжа будуть поважатися і що його не відправлять у місце, де йому може загрожувати смертна кара.

"Будь-яка спроба дестабілізувати ситуацію є недоречною для Еквадору, бо ми є суверенною державою і поважаємо політику кожної з країн", - заявив президент Еквадору.

"Ми не можемо дозволити нашому будинку, будинку, який відкрив свої двері, стати центром шпигунства", - додав він.

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