Президент Эквадора: Ассанж пытался использовать посольство как центр для шпионажа
Президент Эквадора Ленин Морено заявил, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж пытался использовать посольство страны в Лондоне как "центр для шпионажа". По его словам, ни одна другая страна не повлияла на решение отменить предоставление Ассанжу убежища.
Об этом он заявил в комментарии The Guardian.
Ленин Морено отметил, что получил письменное обязательство от Великобритании, что основные права Ассанжа будут уважаться и что его не отправят в место, где ему может грозить смертная казнь.
"Любая попытка дестабилизировать ситуацию неуместна для Эквадора, потому что мы является суверенным государством и уважаем политику каждой из стран", - заявил президент Эквадора.
"Мы не можем позволить нашему дому, дому, который открыл свои двери, стать центром шпионажа", - добавил он.
Напомним:
- 11 апреля основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа арестовали в посольстве Эквадора в Лондоне после того, как эквадорский суд отменил решение о предоставлении ему убежища.
- Ассанж скрывался в посольстве от уголовного преследования с 2012 года.
- Министерство юстиции США обвинило основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в сговоре с Челси Мэннинг с целью взлома секретного правительственного компьютера, ему грозит до 5 лет тюрьмы.
- Отец арестованного в Лондоне основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа Джон Шиптон призвал власти Австралии добиться экстрадиции его сына на родину.
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