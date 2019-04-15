Президент Эквадора: Ассанж пытался использовать посольство как центр для шпионажа

Президент Эквадора Ленин Морено заявил, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж пытался использовать посольство страны в Лондоне как "центр для шпионажа". По его словам, ни одна другая страна не повлияла на решение отменить предоставление Ассанжу убежища.

Об этом он заявил в комментарии The Guardian.

Ленин Морено отметил, что получил письменное обязательство от Великобритании, что основные права Ассанжа будут уважаться и что его не отправят в место, где ему может грозить смертная казнь.

"Любая попытка дестабилизировать ситуацию неуместна для Эквадора, потому что мы является суверенным государством и уважаем политику каждой из стран", - заявил президент Эквадора.

"Мы не можем позволить нашему дому, дому, который открыл свои двери, стать центром шпионажа", - добавил он.

Напомним: