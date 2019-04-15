Президент Эквадора: Ассанж пытался использовать посольство как центр для шпионажа

908 просмотров
Понедельник, 15 апреля 2019, 02:54

Президент Эквадора Ленин Морено заявил, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж пытался использовать посольство страны в Лондоне как "центр для шпионажа". По его словам, ни одна другая страна не повлияла на решение отменить предоставление Ассанжу убежища.

Об этом он заявил в комментарии The Guardian.

Ленин Морено отметил, что получил письменное обязательство от Великобритании, что основные права Ассанжа будут уважаться и что его не отправят в место, где ему может грозить смертная казнь.

"Любая попытка дестабилизировать ситуацию неуместна для Эквадора, потому что мы является суверенным государством и уважаем политику каждой из стран", - заявил президент Эквадора.

"Мы не можем позволить нашему дому, дому, который открыл свои двери, стать центром шпионажа", - добавил он.

Напомним: 

  • 11 апреля основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа арестовали в посольстве Эквадора в Лондоне после того, как эквадорский суд отменил решение о предоставлении ему убежища.
  • Ассанж скрывался в посольстве от уголовного преследования с 2012 года.
  • Министерство юстиции США обвинило основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в сговоре с Челси Мэннинг с целью взлома секретного правительственного компьютера, ему грозит до 5 лет тюрьмы.
  • Отец арестованного в Лондоне основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа Джон Шиптон призвал власти Австралии добиться экстрадиции его сына на родину.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: шпионаж


powered by lun.ua
Материалы по теме
В полиции поймали "волка в овечьей шкуре", который шпионил для РФ 11 апреля 2019, 14:15
В Швеции отпустили из-под ареста подозреваемого в шпионаже в пользу РФ 29 марта 2019, 12:14
Путин проигнорирует письмо сына британской жертвы "Новичка" из Эймсбери 11 марта 2019, 12:56
Все новости
Главные новости
В АП заявили, что не имеют отношения к провокационным бордам с Порошенко
15 РГА Киевской области публикуют агитацию за Порошенко - "ОПОРА"
Гройсман: К парламентским выборам готов
У Зеленского настаивают на дебатах на стадионе 19 апреля
Все новости
спорт

Как мотивировать себя на занятия спортом

исследование

Сердце бегуна против сердца пловца: чье сильнее

мода

Сейчас хайп на спортивное, подтянутое тело

Поиск по сайту
Архив
Весь архів