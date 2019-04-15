Кім Чен Ин може до кінця квітня зустрітися з Путіним - ЗМІ

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Понеділок, 15 квітня 2019, 05:32

Лідер КНДР Кім Чен Ин може наприкінці квітня зустрітися з президентом РФ Володимиром Путіним у Владивостоці.

Про це повідомляє інформаційне агентство Yonhap з посиланням на джерела.

За словами джерела, Путін планує приїхати до Владивостока перед візитом до Пекіна 26-27 квітня, де запланована його участь у форумі "Один пояс, один шлях". Передбачається, що тоді ж для проведення особистої зустрічі до Владивостока приїде і Кім Чен Ин.

"Досить ймовірно, що зустріч таки відбудеться", - пише видання.

Інше джерело повідомило, що саміт між Кім Чен Ином і Путіним може відбутися до або після форуму в Пекіні - є ознаки того, що у КНДР готуються до зустрічі.

Зазначається, що лідер Північної Кореї під час зустрічі з Путіним спробує заручитися підтримкою РФ, щоб чинити тиск на президента США Трампа після невдалого саміту в Ханої.

Нагадаємо:

  • Лідер КНДР Кім Чен Ин висловив готовність провести ще один, третій за рахунком саміт з президентом США Дональдом Трампом.
  • Трамп і Кім вперше зустрілися в червні 2018 року в Сінгапурі. Другий саміт відбувся в лютому 2019 року в столиці В'єтнаму Ханої.
  • За підсумками саміту у Ханої між Трампом і Кім Чен Ином планувалось підписання декларації, однак саміт завершився завчасно і домовленостей щодо денуклеаризації КНДР досягти не вдалося.
  • Президент США пояснив, що КНДР хоче повного і негайного зняття обмежень, але Вашингтон не може на це піти. Держсекретар США Майк Помпео пояснив, що Сполучені Штати сподівалися підписати угоду з КНДР, але Північна Корея була неготовою виконати вимоги США.
  • Водночас міністр закордонних справ Північної Кореї Лі Йон Хо заявив,що Пхеньян попросив лише про часткове, а не повне скасування санкцій.

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Теми: КНДР Росія Путін


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