Кім Чен Ин може до кінця квітня зустрітися з Путіним - ЗМІ

Лідер КНДР Кім Чен Ин може наприкінці квітня зустрітися з президентом РФ Володимиром Путіним у Владивостоці.

Про це повідомляє інформаційне агентство Yonhap з посиланням на джерела.

За словами джерела, Путін планує приїхати до Владивостока перед візитом до Пекіна 26-27 квітня, де запланована його участь у форумі "Один пояс, один шлях". Передбачається, що тоді ж для проведення особистої зустрічі до Владивостока приїде і Кім Чен Ин.

"Досить ймовірно, що зустріч таки відбудеться", - пише видання.

Інше джерело повідомило, що саміт між Кім Чен Ином і Путіним може відбутися до або після форуму в Пекіні - є ознаки того, що у КНДР готуються до зустрічі.

Зазначається, що лідер Північної Кореї під час зустрічі з Путіним спробує заручитися підтримкою РФ, щоб чинити тиск на президента США Трампа після невдалого саміту в Ханої.

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