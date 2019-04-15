Ким Чен Ын может до конца апреля встретиться с Путиным - СМИ

Лидер КНДР Ким Чен Ын может в конце апреля встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным во Владивостоке.

Об этом сообщает информационное агентство Yonhap со ссылкой на источники.

По словам источника, Путин планирует приехать во Владивосток перед визитом в Пекин 26-27 апреля, где запланировано его участие в форуме "Один пояс, один путь". Предполагается, что тогда же для проведения личной встречи во Владивосток приедет и Ким Чен Ын.

"Достаточно вероятно, что встреча таки состоится", - пишет издание.

Другой источник сообщил, что саммит между Ким Чен Ыном и Путиным может состояться до или после форума в Пекине - есть признаки того, что в КНДР готовятся к встрече.

Отмечается, что лидер Северной Кореи во время встречи с Путиным попытается заручиться поддержкой РФ, чтобы оказать давление на президента США Трампа после неудачного саммита в Ханое.

Напомним: