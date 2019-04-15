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Ким Чен Ын может до конца апреля встретиться с Путиным - СМИ

Понедельник, 15 апреля 2019, 05:32

Лидер КНДР Ким Чен Ын может в конце апреля встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным во Владивостоке.

Об этом сообщает информационное агентство Yonhap со ссылкой на источники.

По словам источника, Путин планирует приехать во Владивосток перед визитом в Пекин 26-27 апреля, где запланировано его участие в форуме "Один пояс, один путь". Предполагается, что тогда же для проведения личной встречи во Владивосток приедет и Ким Чен Ын.

"Достаточно вероятно, что встреча таки состоится", - пишет издание.

Другой источник сообщил, что саммит между Ким Чен Ыном и Путиным может состояться до или после форума в Пекине - есть признаки того, что в КНДР готовятся к встрече.

Отмечается, что лидер Северной Кореи во время встречи с Путиным попытается заручиться поддержкой РФ, чтобы оказать давление на президента США Трампа после неудачного саммита в Ханое.

Напомним: 

  • Лидер КНДР Ким Чен Ын выразил готовность провести еще один, третий по счету саммит с президентом США Дональдом Трампом.
  • Трамп и Ким впервые встретились в июне 2018 года в Сингапуре. Второй саммит состоялся в феврале 2019 года в столице Вьетнама Ханое.
  • По итогам саммита в Ханое между Трампом и Ким Чен Ыном планировалось подписание декларации, однако саммит завершился досрочно и договоренностей по денуклеаризации КНДР достичь не удалось.
  • Президент объяснил, что КНДР хочет полного и немедленного снятия ограничений, но Вашингтон не может на это пойти. Госсекретарь США Майк Помпео объяснил, что Соединенные Штаты надеялись подписать соглашение с КНДР, но Северная Корея была не готова выполнить требования США.
  • В то же время министр иностранных дел Северной Кореи заявил, что Пхеньян попросил лишь о частичной, а не полной отмене санкций.

Темы: КНДРРосcияПутин
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