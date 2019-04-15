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ООС: Бойовики били з мінометів, ПТРК і гранатометів, 1 поранений

Понеділок, 15 квітня 2019, 07:32

Минулої доби бойовики 10 разів порушили режим припинення вогню, одного разу застосувавши заборонене Мінськими домовленостями озброєння. 1 український військовий отримав поранення.

Про це йдеться у зведенні прес-центру Об'єднаних сил станом на 7:00 15 квітня.

Підкреслюється, що бойовики обстрілювали українські позиції з протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

"У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти 5 разів обстріляли позиції наших військ: з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї - двічі в районі населеного пункту Водяне; з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів - поблизу населеного пункту Небельське.

З автоматичних станкових гранатометів - поблизу населеного пункту Широкине; зі станкових протитанкових гранатометів - на околицях міста Авдіївка", - наголосили у штабі.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" окупанти 5 разів обстріляли позиції ОС: з мінометів калібру 82 мм - поблизу населеного пункту Золоте-4; з протитанкових ракетних комплексів - поблизу населеного пункту Кримське.

Двічі з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї - в районі населеного пункту Новотошківське; з автоматичних станкових гранатометів - в районі населеного пункту Новолуганське.

За даними розвідки, 14 квітня чотирьох окупантів було знищено, трьох - поранено.

"Від початку поточної доби обстрілів позицій підрозділів Об'єднаних сил не зафіксовано.

Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню", - йдеться у звіті.

Українська правда

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Теми: ООСбойові діїДонбас
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