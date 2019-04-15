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ООС: Боевики били из минометов, ПТРК и гранатометов, 1 раненый

Понедельник, 15 апреля 2019, 07:32

За прошедшие сутки боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня, один раз применив запрещенное Минскими договоренностями вооружение. 1 украинский военный получил ранения.

Об этом говорится в сводке пресс-центра Объединенных сил по состоянию на 7:00 15 апреля.

Подчеркивается, что боевики обстреливали украинские позиции из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты 5 раз обстреляли позиции наших войск: из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - дважды в районе населенного пункта Водяное, из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - возле населенного пункта Небельское.

Из автоматических станковых гранатометов - возле населенного пункта Широкино; из станковых противотанковых гранатометов - в окрестностях города Авдеевка", - заявили в штабе.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты 5 раз обстреляли позиции ОС: из минометов калибра 82 мм - вблизи населенного пункта Золотое-4; из противотанковых ракетных комплексов - вблизи населенного пункта Крымское.

Дважды из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Новотошковское; из автоматических станковых гранатометов - в районе населенного пункта Новолуганское.

По данным разведки, 14 апреля 4 оккупанта были уничтожены, 3 - ранены.

"С начала текущих суток обстрелов позиций подразделений Объединенных сил не зафиксировано.

Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - говорится в отчете.

Украинская правда
Темы: ООСбоевые действияДонбасс
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