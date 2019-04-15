Вбивство Гандзюк: Суд відмовив у повторному відстороненні Мангера

Шевченківський райсуд Києва відмовився продовжити відсторонення від посади голови Херсонської облради Владислава Мангера, якого підозрюють в організації вбивства Катерини Гандзюк.

Про це повідомляє Громадське.

Зазначається, що сторона обвинувачення просила продовжити відсторонення Мангера на 2 місяці, наголошуючи на ризиках тиску на потенційних свідків та необхідності проведення допитів та експертиз.

Повідомляється, що сторона захисту заперечувала, аби суд продовжив відсторонення від посади,наголошуючи, що посада Мангера не передбачає впливу на депутатів, він лише координує проведення нарад.

"Також вони зазначили, що не можна продовжувати те, що вже завершувалось (попередній термін відсторонення закінчився 6-го квітня)", - йдеться у повідомленні.

За даними видання, адвокати додали до матеріалів заяву депутатів обласної ради з вимогою повернути Мангера на посаду. Вони також наголосили, що прокурори мали місяць на допит Мангера.

Крім того повідомляється, що сам Мангер підтримав своїх захисників та наголосив на тому, що не має можливості впливати на депутатів, а свідчення інших підозрюваних Торбіна та Павловського — суперечливі.

У Громадському додали, що прокуратура може оскаржити рішення суду.

Також зазначили, що на засіданні Мангер відмовився коментувати звільнення голови Херсонської ОДА Андрія Гордєєва та свого заступника Євгена Рищука.

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