Убийство Гандзюк: Суд отказал в повторном отстранении Мангера

Шевченковский райсуд Киева отказался продлить отстранение от должности председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера, которого подозревают в организации убийства Екатерины Гандзюк.

Об этом сообщает Громадське.

Отмечается, что сторона обвинения просила продлить отстранение Мангера на 2 месяца, подчеркивая на рисках давления на потенциальных свидетелей и необходимости проведения допросов и экспертиз.

Сообщается, что сторона защиты возражала, чтобы суд продлил отстранение от должности, подчеркивая, что должность Мангера не предусматривает влияния на депутатов, он лишь координирует проведение совещаний.

"Также они отметили, что нельзя продолжать то, что уже завершалось (предыдущий срок отстранения закончился 6 апреля - ред.)", - говорится в сообщении.

По данным издания, адвокаты добавили к материалам заявление депутатов областного совета с требованием вернуть Мангера на должность. Они также отметили, что у прокуроров был месяц на допрос Мангера.

Кроме того сообщается, что сам Мангер поддержал своих защитников и отметил, что не имеет возможности влиять на депутатов, а показания других подозреваемых Торбина и Павловского - противоречивы.

В Громадском добавили, что прокуратура может оспорить решение суда.

Также отметили, что на заседании Мангер отказался комментировать увольнение председателя Херсонской ОГА Андрея Гордеева и своего заместителя Евгения Рищука.

Напомним: