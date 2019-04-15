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ДБР взялося за забудову скандально відомого Аднана у Києві

Понеділок, 15 квітня 2019, 10:58

Державне бюро розслідувань з лютого розслідує провадження про службову недбалість щодо незаконної забудови фірмою "Кадорр-Київ Плюс" ділянки по вулиці Жилянська 68 у Києві.

Про це пишуть "Наші Гроші" з посиланням на ухвалу Печерського райсуду Києва від 11 березня.

Слідчі ДБР встановили, що ТОВ "Кадорр-Київ Плюс" будує житловий комплекс на ділянці 0,31 га без жодних правовстановлюючих документів та без відповідного дозволу Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ).

Крім того, у 2017 і 2018 роках Мінкультури видало два приписи про призупинення земляних та будь-яких будівельних робіт на вказаному об’єкті, адже воно не погоджувало жодних історико-містобудівних обґрунтувань, проектів будівництв, реконструкцій, і не надавало дозволів на проведення робіт по Жилянській 68.

Як встановило слідство, ще у 2008 році нежитлові приміщення площею 2570,4 кв м в літ. "А", "Б" по вул. Жилянська 68 перейшли у приватну власність ТОВ "Сікс Старс Холдінг".

 
nashigroshi.org

У 2010 році фірма отримала містобудівні умови та обмеження (МУО) забудови ділянки за цією адресою – для будівництва офісного будинку з підземним паркінгом.

У 2011 році ДАБІ зареєструвала декларацію про початок будівельних робіт, яку у липні 2016-го – скасувала.

У липні 2016 року приміщення у "Сікс Старс Холдінг" викупила фірма "Кадорр-Київ Плюс", яка вже у листопаді того ж року отримала дозвіл ДАБІ на виконання будівельних робіт на будівництво офісного центру.

На початку 2018 року столичне ДАБІ провела позапланову перевірку забудови і встановила порушення: ділянка за Генпланом належить до території житлової малоповерхової та середньоповерхової забудови, а фірма планує будувати офісний центр. Невідомо, як чиновники у 2010 році могли видати такі вихідні дані забудовнику.

ДАБІ винесла постанову про скасування МУО 2010 року, а також анулювала дозвіл на виконання будівельних робіт на Жилянській 68. ТОВ "Кадорр-Київ Плюс" оскаржило ці рішення – і всі суди стали на сторону забудовника.

Між тим, слідчі виявили, що "Kadorr Group" продає апартаменти у житловому комплексі "Тридцять восьма жемчужина" (передбачається 356 квартир площею від 38 до 120 кв м). Тобто, ТОВ "Кадорр-Київ Плюс" будує житло, на що ДАБІ дозволу не давав.

 

Крім того, ділянка на Жилянській 68 є комунальною власністю і з 2010 року перебуває в оренді ТОВ "Сікс Старс Холдінг". У 2016 році ця фірма передала ділянку в суборенду "Каддор-Київ Плюс" без жодного погодження з Київрадою, що суперечить договору оренди.

Свої дії фірми намагалися узаконити через суди – суди перших двох інстанцій визнали угоду фірм про суборенду укладеною, та Верховний Суд ці рішення скасував і в задоволенні позову фірмам відмовив. Відтак, ділянка в суборенді "Кадорр-Київ Плюс" наразі не перебуває.

У лютому 2019 року посадовці Департаменту земельних ресурсів КМДА обстежили ділянку і виявили, що вона огороджена і на ній ведуть будівництво.

Суд надав слідчим ДБР доступ до документів, що стосуються ділянки та об’єкту будівництва на Жилянській 68 і перебувають у розпорядженні Головного управління Держгеокадастру у Київській області та Міністерства культури.

З ухвал стало відомо, що Голосіївське управління поліції Києва з липня 2017 року розслідує порушення вимог земельного та містобудівного законодавства посадовими особами ТОВ "Кадорр-Київ Плюс" під час здійснення будівельних робіт на Жилянській 68 (ч.1 ст.364, ст.356, ч.1 ст.298 КК). У рамках цього провадження суд 03.08.2018 наклав арешт на ділянку.

Нагадаємо:

  • Засновниками ТОВ "Кадорр-Київ Плюс" є сирійський бізнесмен, одесит Ківан Аднан та Ольга Павлова, з якою він зареєстрований в одній квартирі.
  • Крім численних забудов в Одесі, він відомий скандальним будівництвом багатоповерхового готелю просто на Андріївському узвозі, 14-16, якому намагаються протистояти київські активісти і яке поки пригальмувало.
  • Аднан Ківан є одним із засновників фонду "На благо Одеси", який фінансував діяльність Міхеіла Саакашвілі, коли той очолював Одеську ОДА. Співпрацював він і з Сергієм Ківаловим.
  • Ківан володіє одеським телеканалом "7 канал", в березні 2018 року купив англомовне видання Kyiv Post.
  • ТОВ "Сікс Старс Холдінг" заснував Борис Хахан, якого у 2011 році змінила кіпрська компанія "Вебра Інвестментс Лтд"" власником якої значиться кіпріот Софоклес Софоклеус.

"Українська правда" у Threads

Теми: ДБРКиївбудівництво
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