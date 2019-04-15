Найближчі дні будуть дощовими, в одному регіоні – з мокрим снігом
Найближчої доби, 16 квітня, прохолодну, похмуру і дощову погоду в більшості областей України визначатимуть атмосферні фронти.
Про це, посилаючись на дані Укргідрометцентру, повідомляє в понеділок "Інтерфакс-Україна".
У західних областях у вівторок вночі без істотних опадів, сильні заморозки 0-5°. Удень дощ, місцями з мокрим снігом, температура 4-9° тепла.
На решті території дощі; температура вночі 2-7° тепла, вдень 8-13°, в східній частині до 15°.
Вітер переважно північно-східний (на сході і південному сході країни - південно-східний), 5-12 м/с, у західній частині місцями пориви 15-20 м/с.
У Києві у вівторок – часом дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 9-11°.
За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в столиці 16 квітня найвища температура вдень була зафіксована на позначці 26,8 градусів тепла в 1972 році, найнижча вночі – на позначці 3,9 градусів морозу в 1898 році.
У середу по всій Україні часом дощі, в Карпатах з мокрим снігом, лише вночі в південній частині – без істотних опадів. Вітер східний, північно-східний, 7-12 м/с.
Температура вночі 1-6° тепла, вдень 9-14°, на Закарпатті до 17°.
У Києві 17 квітня – часом дощ. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 10-12°.