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Найближчі дні будуть дощовими, в одному регіоні – з мокрим снігом

Понеділок, 15 квітня 2019, 12:07

Найближчої доби, 16 квітня, прохолодну, похмуру і дощову погоду в більшості областей України визначатимуть атмосферні фронти.

Про це, посилаючись на дані Укргідрометцентру, повідомляє в понеділок "Інтерфакс-Україна".

У західних областях у вівторок вночі без істотних опадів, сильні заморозки 0-5°. Удень дощ, місцями з мокрим снігом, температура 4-9° тепла.

На решті території дощі; температура вночі 2-7° тепла, вдень 8-13°, в східній частині до 15°.

Вітер переважно північно-східний (на сході і південному сході країни - південно-східний), 5-12 м/с, у західній частині місцями пориви 15-20 м/с.

У Києві у вівторок – часом дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 9-11°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в столиці 16 квітня найвища температура вдень була зафіксована на позначці 26,8 градусів тепла в 1972 році, найнижча вночі – на позначці 3,9 градусів морозу в 1898 році.

У середу по всій Україні часом дощі, в Карпатах з мокрим снігом, лише вночі в південній частині – без істотних опадів. Вітер східний, північно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла, вдень 9-14°, на Закарпатті до 17°.

У Києві 17 квітня – часом дощ. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 10-12°.

"Українська правда" у Threads

Теми: погода
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