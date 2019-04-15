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Ближайшие дни будут дождливыми, в одном регионе – с мокрым снегом

Понедельник, 15 апреля 2019, 12:07

В ближайшие сутки, 16 апреля, прохладную, пасмурную и дождливую погоду в большинстве областей Украины будут определять атмосферные фронты.

Об этом, ссылаясь на данные Укргидрометцентра, сообщает в понедельник "Интерфакс-Украина".

В западных областях во вторник ночью без существенных осадков, сильные заморозки 0-5°. Днем дождь, местами с мокрым снегом, температура 4-9° тепла.

На остальной территории дожди; температура ночью 2-7° тепла, днем 8-13°, в восточной части до 15°.

Ветер преимущественно северо-восточный (на востоке и юго-востоке страны – юго-восточный), 5-12 м/с, в западной части местами порывы 15-20 м/с.

В Киеве во вторник – временами дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем 9-11°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в столице 16 апреля самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 26,8 градусов тепла в 1972 году, самая низкая ночью – на отметке 3,9 градусов мороза в 1898 году.

В среду по всей Украине временами дожди, в Карпатах с мокрым снегом, лишь ночью в южной части - без существенных осадков. Ветер восточный, северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 1-6° тепла, днем 9-14°, на Закарпатье до 17°.

В Киеве 17 апреля – временами дождь. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 4-6° тепла, днем 10-12°.

Темы: погода
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