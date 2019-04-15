Посадили пиротехника, готовившего "взрывной" госпереворот в регионах

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Понедельник, 15 апреля 2019, 14:07

Приморский районный суд Одессы посадил на 7 лет и 8 месяцев местного диверсанта, который готовил теракты с целью захвата власти в южных регионах Украины.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Спецслужба установила, что в 2015 году одессит присоединился к диверсионно-террористической группе, которая действовала на территории Одесской и Николаевской областей.

"В составе группировки одессит занимался изготовлением взрывных устройств для совершения диверсий. По замыслу злоумышленников уничтожение стратегически важных объектов критической инфраструктуры должно было привести к дестабилизации общественно-политической ситуации и способствовать захвату террористами власти в регионах", - рассказывают в СБУ.

 

По данным правоохранителей, они задержали участников группировки летом 2015 года. Во время обысков в гараже диверсантов изъяли большое количество оружия и боеприпасов, а также самодельное взрывное устройство с электрическим взрывателем, предназначенное для теракта в Николаеве.

 

"По заключению экспертов детали устройства идентичны тем, которые использовались во взрывчатке при совершении терактов на Одесской железной дороге в апреле-июне 2015 года", - отмечают в спецслужбе.

Как сообщают в СБУ, приговор в отношении одессита уже вступил в законную силу, сейчас идет судебное разбирательство в отношении пяти других участников группировки.

 

Украинская правда

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Темы: терроризм СБУ Одесса Петренко


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