Шулявський міст у Києві вивозять по шматках
Демонтаж Шулявського шляхопроводу у Києві триває без вихідних: конструкцію розбирають на частини і вивозять на утилізацію.
Про це повідомив столичний голова Віталій Кличко.
"І вдень і вночі тривають роботи по демонтажу конструкції Шулявського шляхопроводу. І зараз наше завдання зробити все максимально швидко, щоб вже почати будівництво нового шляхопроводу і до кінця року відкрити рух транспорту", - сказав Кличко, який перевіряв виконання робіт.
Як видно з фото та відео, міст розбирають на секції, які вивозять на утилізацію.
"Балки Шулявського подрібнять та вивезуть на утилізацію. А опори шляхопроводу різатимуть ланцюгами з алмазним напиленням", - повідомляє Facebook-сторінка "Шулявський міст" з посиланням на прес-службу "Північно-українського будівельного альянсу", який проводить демонтаж.
Відзначається, що прольоти моста знімають самохідними модульними платформами – "мегадомкратом". Потім за допомогою дистанційно керованої техніки проліт піднімають і переміщають на спеціально підготовлені бетонні платформи. На них проліт розбирають на балки.
"Приблизна вага демонтованого прольоту, що складається з 13 балок, становить близько 400 тонн. Після розбирання балки, за допомогою гігантського гусеничного крана, перемістять на спецтранспорт – так звані балковози. Вони вивезуть багатотонні конструкції на полігон для подальшого подрібнення та утилізації", - повідомляється у Facebook-спільноті.
Столичні жителі наразі знімають процес демонтажу мосту і те, як перевозять його величезні частини містом.
У коментарях жартують, що міст варто розрізати на сувеніри, а також прощаються з Шулявським, "який служив нам багато років".
Нагадаємо:
- Раніше у КП "Київпастранс" повідомляли, що Шулявський шляхопровід буде повністю перекрито 16 березня у зв’язку із реконструкцією, рух транспорту на цей час буде організовано прилеглими вулицями.
- До кінця 2019 року заплановано завершити роботи з будівництва нового шляхопроводу довжиною 158,17 м, велосипедних доріжок (довжина – 741 м), ліво- та правоповоротних з’їздів, реконструкції підземного пішохідного переходу, благоустрою та озеленення.
- Шулявський міст частково обвалився 27 лютого 2017 року.
- У липні 2018 року КМДА затвердила проект реконструкції транспортної розв'язки на перетині проспекту Перемоги з вулицею Гетьмана, який передбачає будівництво транспортної розв'язки з трьома з'їздами.
- Загальна кошторисна вартість будівництва станом на червень 2018 року становила 830 мільйонів гривень.
- У серпні 2018-го у КМДА повідомили, що проект реконструкції Шулявського шляхопроводу із реверсивним розподільним кільцем, відомий як "розв’язка Петрука", було відхилено через невідповідність чинним державним будівельним нормам.
- За даними розслідування програми "Схеми", право ремонтувати київський Шулявський міст у непрозорому за конкуренцією тендері отримала фірма, пов’язана із нардепом Максимом Микитасем – відомим столичним забудовником, який є екс-керівником корпорації "Укрбуд".
- У листопаді 2018 року КМДА звернулася до уряду з проханням дозволити здійснити 100% передоплату коштів компанії "Північно-український будівельний альянс" для проведення робіт з реконструкції Шулявського шляхопроводу в розмірі 598,5 мільйона гривень.
- До 20 квітня у Києві будуть частково обмежувати рух транспорту через проспект Перемоги у зв’язку з демонтажем Шулявського шляхопроводу.