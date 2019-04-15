Шулявський міст у Києві вивозять по шматках

Демонтаж Шулявського шляхопроводу у Києві триває без вихідних: конструкцію розбирають на частини і вивозять на утилізацію.

Про це повідомив столичний голова Віталій Кличко.

"І вдень і вночі тривають роботи по демонтажу конструкції Шулявського шляхопроводу. І зараз наше завдання зробити все максимально швидко, щоб вже почати будівництво нового шляхопроводу і до кінця року відкрити рух транспорту", - сказав Кличко, який перевіряв виконання робіт.

Як видно з фото та відео, міст розбирають на секції, які вивозять на утилізацію.

"Балки Шулявського подрібнять та вивезуть на утилізацію. А опори шляхопроводу різатимуть ланцюгами з алмазним напиленням", - повідомляє Facebook-сторінка "Шулявський міст" з посиланням на прес-службу "Північно-українського будівельного альянсу", який проводить демонтаж.

Відзначається, що прольоти моста знімають самохідними модульними платформами – "мегадомкратом". Потім за допомогою дистанційно керованої техніки проліт піднімають і переміщають на спеціально підготовлені бетонні платформи. На них проліт розбирають на балки.

"Приблизна вага демонтованого прольоту, що складається з 13 балок, становить близько 400 тонн. Після розбирання балки, за допомогою гігантського гусеничного крана, перемістять на спецтранспорт – так звані балковози. Вони вивезуть багатотонні конструкції на полігон для подальшого подрібнення та утилізації", - повідомляється у Facebook-спільноті.

Столичні жителі наразі знімають процес демонтажу мосту і те, як перевозять його величезні частини містом.

У коментарях жартують, що міст варто розрізати на сувеніри, а також прощаються з Шулявським, "який служив нам багато років".

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