Шулявский мост в Киеве вывозят по кускам

Демонтаж Шулявского путепровода в Киеве проходит без выходных: конструкцию разбирают на части и вывозят на утилизацию.

Об этом сообщил столичный председатель Виталий Кличко.

"И днем ​​и ночью продолжаются работы по демонтажу конструкции Шулявского путепровода. И сейчас наша задача сделать все максимально быстро, чтобы уже начать строительство нового путепровода и до конца года открыть движение транспорта", - сказал Кличко, проверял выполнение работ.

Как видно из фото и видео, мост разбирают на секции, которые вывозят на утилизацию.

"Балки Шулявского измельчат и вывезут на утилизацию. А опоры путепровода будут резать цепями с алмазным напылением", - сообщает Facebook-страничка "Шулявский мост" со ссылкой на пресс-службу "Северо-украинского строительного альянса", который проводит демонтаж.

Отмечается, что пролеты моста снимают самоходными модульными платформами – "мегадомкратом". Затем с помощью дистанционно управляемой техники пролет поднимают и перемещают на специально подготовленные бетонные платформы. На них пролет разбирают на балки.

"Приблизительный вес демонтированного пролета, который состоит из 13 балок, составляет около 400 тонн. После разборки балки, с помощью гигантского гусеничного крана, переместят на спецтранспорт – так называемые балковозы. Они вывезут многотонные конструкции на полигон для дальнейшего измельчения и утилизации", - сообщается в Facebook-сообществе.

Столичные жители сейчас снимают на фото и видео процесс демонтажа моста и то, как перевозят его огромные части городом.

В комментариях шутят, что мост стоит разрезать на сувениры, а также прощаются с Шулявским, "который служил нам многие годы".

Напомним: