Шулявский мост в Киеве вывозят по кускам
Демонтаж Шулявсього путепровода в Киеве проходит без выходных: конструкцию разбирают на части и вывозят на утилизацию.
Об этом сообщил столичный председатель Виталий Кличко.
"И днем и ночью продолжаются работы по демонтажу конструкции Шулявского путепровода. И сейчас наша задача сделать все максимально быстро, чтобы уже начать строительство нового путепровода и до конца года открыть движение транспорта", - сказал Кличко, проверял выполнение работ.
Как видно из фото и видео, мост разбирают на секции, которые вывозят на утилизацию.
"Балки Шулявского измельчат и вывезут на утилизацию. А опоры путепровода будут резать цепями с алмазным напылением", - сообщает Facebook-страничка "Шулявский мост" со ссылкой на пресс-службу "Северо-украинского строительного альянса", который проводит демонтаж.
Отмечается, что пролеты моста снимают самоходными модульными платформами – "мегадомкратом". Затем с помощью дистанционно управляемой техники пролет поднимают и перемещают на специально подготовленные бетонные платформы. На них пролет разбирают на балки.
"Приблизительный вес демонтированного пролета, который состоит из 13 балок, составляет около 400 тонн. После разборки балки, с помощью гигантского гусеничного крана, переместят на спецтранспорт – так называемые балковозы. Они вывезут многотонные конструкции на полигон для дальнейшего измельчения и утилизации", - сообщается в Facebook-сообществе.
Столичные жители сейчас снимают на фото и видео процесс демонтажа моста и то, как перевозят его огромные части городом.
В комментариях шутят, что мост стоит разрезать на сувениры, а также прощаются с Шулявским, "который служил нам многие годы".
Напомним:
- Ранее в КП "Киевпастранс" сообщали, что Шулявский путепровод будет полностью перекрыт16 марта в связи с реконструкцией, движение транспорта на это время будет организовано по прилегающим улицам.
- До конца 2019 года планируется завершить работы по строительству нового путепровода длиной 158,17 м, велосипедных дорожек (длина – 741 м), лево- и правоповоротных съездов, реконструкции подземного пешеходного перехода, благоустройству и озеленению.
- Шулявский мост частично обрушился27 февраля 2017 года.
- В июле 2018 года КГГА утвердила проектреконструкции транспортной развязки на пересечении проспекта Победы с улицей Гетьмана, который предусматривает строительство транспортной развязки с тремя съездами.
- Общая сметная стоимость строительства по состоянию на июнь 2018 года составила 830 миллионов гривен.
- В августе 2018-го в КГГА сообщили, что проект реконструкции Шулявского путепровода с реверсивным распределительным кольцом, известный как "развязка Петрука", был отклонениз-за несоответствия действующим государственным строительным нормам.
- По данным расследования программы "Схемы", право ремонтироватькиевский Шулявский мост в непрозрачном тендере получила фирма, связанная с нардепом Максимом Микитасем – известным столичным застройщиком, который является экс-руководителем корпорации "Укрбуд".
- В ноябре КГГА обратилась к правительству с просьбой разрешить осуществить 100% предоплатусредств компании "Северо-украинскому строительному альянсу" для проведения работ по реконструкции Шулявского путепровода в размере 598,5 миллиона гривен.
- До 20 апреля в Киеве будут частично ограничивать движение транспорта через проспект Победы в связи с демонтажем Шулявского путепровода.
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