Шулявский мост в Киеве вывозят по кускам

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Понедельник, 15 апреля 2019, 15:10

Демонтаж Шулявсього путепровода в Киеве проходит без выходных: конструкцию разбирают на части и вывозят на утилизацию.

Об этом сообщил столичный председатель Виталий Кличко.

"И днем ​​и ночью продолжаются работы по демонтажу конструкции Шулявского путепровода. И сейчас наша задача сделать все максимально быстро, чтобы уже начать строительство нового путепровода и до конца года открыть движение транспорта", - сказал Кличко, проверял выполнение работ.

Как видно из фото и видео, мост разбирают на секции, которые вывозят на утилизацию. 

"Балки Шулявского измельчат и вывезут на утилизацию. А опоры путепровода будут резать цепями с алмазным напылением", - сообщает Facebook-страничка "Шулявский мост" со ссылкой на пресс-службу "Северо-украинского строительного альянса", который проводит демонтаж.  

 
Фото с facebook Павел Авдокушин
 
Фото с facebook Павел Авдокушин

Отмечается, что пролеты моста снимают самоходными модульными платформами – "мегадомкратом". Затем с помощью дистанционно управляемой техники пролет поднимают и перемещают на специально подготовленные бетонные платформы. На них пролет разбирают на балки.

"Приблизительный вес демонтированного пролета, который состоит из 13 балок, составляет около 400 тонн. После разборки балки, с помощью гигантского гусеничного крана, переместят на спецтранспорт – так называемые балковозы. Они вывезут многотонные конструкции на полигон для дальнейшего измельчения и утилизации", - сообщается в Facebook-сообществе.

Столичные жители сейчас снимают на фото и видео процесс демонтажа моста и то, как перевозят его огромные части городом. 

 
Фото с facebook Vova Teplyi

В комментариях шутят, что мост стоит разрезать на сувениры, а также прощаются с Шулявским, "который служил нам многие годы".  

 
Фото с Facebook Sergey Borisovich

Напомним: 

  • Ранее в КП "Киевпастранс" сообщали, что Шулявский путепровод будет полностью перекрыт16 марта в связи с реконструкцией, движение транспорта на это время будет организовано по прилегающим улицам. 
  • До конца 2019 года планируется завершить работы по строительству нового путепровода длиной 158,17 м, велосипедных дорожек (длина – 741 м), лево- и правоповоротных съездов, реконструкции подземного пешеходного перехода, благоустройству и озеленению. 
  • Шулявский мост частично обрушился27 февраля 2017 года. 
  • В июле 2018 года КГГА утвердила проектреконструкции транспортной развязки на пересечении проспекта Победы с улицей Гетьмана, который предусматривает строительство транспортной развязки с тремя съездами.
  • Общая сметная стоимость строительства по состоянию на июнь 2018 года составила 830 миллионов гривен. 
  • В августе 2018-го в КГГА сообщили, что проект реконструкции Шулявского путепровода с реверсивным распределительным кольцом, известный как "развязка Петрука", был отклонениз-за несоответствия действующим государственным строительным нормам.
  • По данным расследования программы "Схемы", право ремонтироватькиевский Шулявский мост в непрозрачном тендере получила фирма, связанная с нардепом Максимом Микитасем – известным столичным застройщиком, который является экс-руководителем корпорации "Укрбуд".
  • В ноябре КГГА обратилась к правительству с просьбой разрешить осуществить 100% предоплатусредств компании "Северо-украинскому строительному альянсу" для проведения работ по реконструкции Шулявского путепровода в размере 598,5 миллиона гривен.
  • До 20 апреля в Киеве будут частично ограничивать движение транспорта через проспект Победы в связи с демонтажем Шулявского путепровода.

Украинская правда

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Темы: Киев дороги


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